Реальная стоимость жизни в Челябинске вдвое превысила официальную инфляцию

В Челябинске реальная стоимость жизни вдвое быстрей выросла против темпов официальной инфляции. В региональном отделении Горно-металлургического профсоюза России (ГМПР) сравнивали минимальный потребительский бюджет (МПБ) с показателями Челябинскстата.
«На 1 апреля МПБ составил 36,031 тысячи рублей и с начала года вырос почти на 4%. За это же время официальная инфляция в регионе, которую считает Челябинскстат, составила 2,27%», — уточнили в ГМПР.
За два года рост минимального бюджета составил 32%, тогда как инфляция официально увеличилась на 16,5%. При этом горняки и металлурги могут рассчитывать на доходы, которые выше МПБ. В январе самая низкая зарплата электрогазосварщиков в этой сфере составила 51,7 тысячи рублей. Показатель в 1,4 раза превысил МПБ. У электромонтеров ситуация лучше: их минимальная зарплата достигла 73974 рубля, что составило 2,1 МПБ. В результате работник с вредной профессией сейчас не может по минимуму прокормить семью даже из двух человек, заметили в ГМПР.
Сотрудники профсоюза ожидают, что до конца года тенденция сохранится, и минимальный бюджет вырастет еще больше. В прошедшие годы рост составлял: 15,5% — в 2024 году и 13,2% — в 2023 году.
Экономист ГМПР Владимир Нечаев подчеркнул важность учета этих данных при переговорах с работодателями. В свою очередь, председатель областной организации ГМПР Юрий Горанов отметил необходимость адаптации тарифных соглашений. Учитывая динамику роста МПБ сторонам трудовых отношений надо закладывать в соглашения различные подходы, уточнил Горанов.
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