06 мая 2025

Реальная стоимость жизни в Челябинске вдвое превысила официальную инфляцию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Челябинской области расходы растут быстрее официальной инфляции
В Челябинской области расходы растут быстрее официальной инфляции Фото:

В Челябинске реальная стоимость жизни вдвое быстрей выросла против темпов официальной инфляции. В региональном отделении Горно-металлургического профсоюза России (ГМПР) сравнивали минимальный потребительский бюджет (МПБ) с показателями Челябинскстата.

«На 1 апреля МПБ составил 36,031 тысячи рублей и с начала года вырос почти на 4%. За это же время официальная инфляция в регионе, которую считает Челябинскстат, составила 2,27%», — уточнили в ГМПР.

За два года рост минимального бюджета составил 32%, тогда как инфляция официально увеличилась на 16,5%. При этом горняки и металлурги могут рассчитывать на доходы, которые выше МПБ. В январе самая низкая зарплата электрогазосварщиков в этой сфере составила 51,7 тысячи рублей. Показатель в 1,4 раза превысил МПБ. У электромонтеров ситуация лучше: их минимальная зарплата достигла 73974 рубля, что составило 2,1 МПБ. В результате работник с вредной профессией сейчас не может по минимуму прокормить семью даже из двух человек, заметили в ГМПР.

Сотрудники профсоюза ожидают, что до конца года тенденция сохранится, и минимальный бюджет вырастет еще больше. В прошедшие годы рост составлял: 15,5% — в 2024 году и 13,2% — в 2023 году.

Экономист ГМПР Владимир Нечаев подчеркнул важность учета этих данных при переговорах с работодателями. В свою очередь, председатель областной организации ГМПР Юрий Горанов отметил необходимость адаптации тарифных соглашений. Учитывая динамику роста МПБ сторонам трудовых отношений надо закладывать в соглашения различные подходы, уточнил Горанов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске реальная стоимость жизни вдвое быстрей выросла против темпов официальной инфляции. В региональном отделении Горно-металлургического профсоюза России (ГМПР) сравнивали минимальный потребительский бюджет (МПБ) с показателями Челябинскстата. «На 1 апреля МПБ составил 36,031 тысячи рублей и с начала года вырос почти на 4%. За это же время официальная инфляция в регионе, которую считает Челябинскстат, составила 2,27%», — уточнили в ГМПР. За два года рост минимального бюджета составил 32%, тогда как инфляция официально увеличилась на 16,5%. При этом горняки и металлурги могут рассчитывать на доходы, которые выше МПБ. В январе самая низкая зарплата электрогазосварщиков в этой сфере составила 51,7 тысячи рублей. Показатель в 1,4 раза превысил МПБ. У электромонтеров ситуация лучше: их минимальная зарплата достигла 73974 рубля, что составило 2,1 МПБ. В результате работник с вредной профессией сейчас не может по минимуму прокормить семью даже из двух человек, заметили в ГМПР. Сотрудники профсоюза ожидают, что до конца года тенденция сохранится, и минимальный бюджет вырастет еще больше. В прошедшие годы рост составлял: 15,5% — в 2024 году и 13,2% — в 2023 году. Экономист ГМПР Владимир Нечаев подчеркнул важность учета этих данных при переговорах с работодателями. В свою очередь, председатель областной организации ГМПР Юрий Горанов отметил необходимость адаптации тарифных соглашений. Учитывая динамику роста МПБ сторонам трудовых отношений надо закладывать в соглашения различные подходы, уточнил Горанов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...