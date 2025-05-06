06 мая 2025

Пассажиров челябинского аэропорта накормят полевой кашей

© Служба новостей «URA.RU»
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Пассажиры смогут попробовать солдатскую кашу
Пассажиры смогут попробовать солдатскую кашу Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

В Челябинске пассажиры аэропорта имени Игоря Курчатова 7 мая смогут попробовать полевую кашу. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

«7 мая, в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, перед отелем „Аэропорт“ состоится праздник. Пассажиры смогут попробовать полевую кашу», — сообщила пресс-служба аэропорта в telegram-канале. Начало праздника в 11:00.

В Челябинске в честь 80-летия Победы пройдут праздничные концерты, парад с демонстрацией военной техники и шествие «Бессмертный полк». Подробнее о мероприятиях — в афише URA.RU.

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В Челябинске пассажиры аэропорта имени Игоря Курчатова 7 мая смогут попробовать полевую кашу. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани. «7 мая, в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, перед отелем „Аэропорт“ состоится праздник. Пассажиры смогут попробовать полевую кашу», — сообщила пресс-служба аэропорта в telegram-канале. Начало праздника в 11:00. В Челябинске в честь 80-летия Победы пройдут праздничные концерты, парад с демонстрацией военной техники и шествие «Бессмертный полк». Подробнее о мероприятиях — в афише URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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