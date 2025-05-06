Пассажиров челябинского аэропорта накормят полевой кашей

В Челябинске пассажиры аэропорта имени Игоря Курчатова 7 мая смогут попробовать полевую кашу. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.
«7 мая, в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, перед отелем „Аэропорт“ состоится праздник. Пассажиры смогут попробовать полевую кашу», — сообщила пресс-служба аэропорта в telegram-канале. Начало праздника в 11:00.
В Челябинске в честь 80-летия Победы пройдут праздничные концерты, парад с демонстрацией военной техники и шествие «Бессмертный полк». Подробнее о мероприятиях — в афише URA.RU.
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