В районе Черной скалы в национальном парке «Таганай» Челябинской области обнаружены свежие следы медведя. Специалисты призывают соблюдать осторожность при посещении леса, сообщает пресс-служба нацпарка.
«Хозяин тайги прогулялся в районе Черной скалы. Судя по размеру следа, мишка это не очень крупный. Но соблюдать осторожность необходимо», — говорится в сообщении пресс-службы в telegram-канале.
Чтобы избежать неожиданной встречи с хозяином тайги, рекомендуется громко разговаривать, свистеть или петь во время прогулки по тропе, чтобы обозначить свое присутствие для диких животных. Специалисты советуют не оставлять в лесу мусор и пищевые отходы, так как даже небольшое количество еды способно привлечь медведя к стоянкам. Также рекомендуется выходить на маршрут только в дневное время, поскольку сумерки и ночь — это естественное время активности диких животных. Экологи подчеркивают, что природа — дом для зверей, а человек здесь лишь гость.
Медведи ранее были замечены в другом челябинском нацпарке — «Зигальга» в Катав-Ивановском районе. Коренные обитатели передвигались по тропам. Сначала мимо прошел медведь, а через несколько часов тем же маршрутом проследовал лось, рассказали в нацпарке.
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