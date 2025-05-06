06 мая 2025

Возле популярной туристической тропы в Челябинской области заметили следы медведя. Фото

Возле Черной скалы в Челябинской области заметили следы медведя
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Следы медведя заметили около Черной скалы
Следы медведя заметили около Черной скалы Фото:

В районе Черной скалы в национальном парке «Таганай» Челябинской области обнаружены свежие следы медведя. Специалисты призывают соблюдать осторожность при посещении леса, сообщает пресс-служба нацпарка. 

«Хозяин тайги прогулялся в районе Черной скалы. Судя по размеру следа, мишка это не очень крупный. Но соблюдать осторожность необходимо», — говорится в сообщении пресс-службы в telegram-канале.

Чтобы избежать неожиданной встречи с хозяином тайги, рекомендуется громко разговаривать, свистеть или петь во время прогулки по тропе, чтобы обозначить свое присутствие для диких животных. Специалисты советуют не оставлять в лесу мусор и пищевые отходы, так как даже небольшое количество еды способно привлечь медведя к стоянкам. Также рекомендуется выходить на маршрут только в дневное время, поскольку сумерки и ночь — это естественное время активности диких животных. Экологи подчеркивают, что природа — дом для зверей, а человек здесь лишь гость.

Медведи ранее были замечены в другом челябинском нацпарке — «Зигальга» в Катав-Ивановском районе. Коренные обитатели передвигались по тропам. Сначала мимо прошел медведь, а через несколько часов тем же маршрутом проследовал лось, рассказали в нацпарке. 

След совсем свежий, говорят экологи
След совсем свежий, говорят экологи
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В районе Черной скалы в национальном парке «Таганай» Челябинской области обнаружены свежие следы медведя. Специалисты призывают соблюдать осторожность при посещении леса, сообщает пресс-служба нацпарка.  «Хозяин тайги прогулялся в районе Черной скалы. Судя по размеру следа, мишка это не очень крупный. Но соблюдать осторожность необходимо», — говорится в сообщении пресс-службы в telegram-канале. Чтобы избежать неожиданной встречи с хозяином тайги, рекомендуется громко разговаривать, свистеть или петь во время прогулки по тропе, чтобы обозначить свое присутствие для диких животных. Специалисты советуют не оставлять в лесу мусор и пищевые отходы, так как даже небольшое количество еды способно привлечь медведя к стоянкам. Также рекомендуется выходить на маршрут только в дневное время, поскольку сумерки и ночь — это естественное время активности диких животных. Экологи подчеркивают, что природа — дом для зверей, а человек здесь лишь гость. Медведи ранее были замечены в другом челябинском нацпарке — «Зигальга» в Катав-Ивановском районе. Коренные обитатели передвигались по тропам. Сначала мимо прошел медведь, а через несколько часов тем же маршрутом проследовал лось, рассказали в нацпарке. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...