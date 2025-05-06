Многодетная семья из Катав-Ивановска третий год ждет подведения газа

Многодетная семья из Катав-Ивановска Челябинской области третий год ждет подведения газа к частному дома. Они и еще около 70 соседей обратились в ресурсоснабжающую компанию с заявлениями, заключили договоры, однако газ в срок не подвели. Жители рассказали URA.RU, что подрядчику уже выписан внушительный штраф, но работы до сих пор не сделаны.
«Мы заключили договор на подключение к газу в январе 2023 года, срок был обозначен до декабря 2024 года. Газ до сих пор нам не подвели. Подрядчики ссылаются на отказ при попытке согласования проекта, но никаких документов мы не видели», — рассказала URA.RU многодетная жительница дома №88 по улице Карла Маркса.
Всего на подключение к газу отправили заявки 72 собственника, при этом у их соседей газ есть, а на этом пролете улицы отсутствует. Жители рассказывают, что изначально подрядчик ссылался на маленькое расстояние от дороги до домов и электроопоры, потом на бывшее русло реки, затем предложил подводить газ огородами. Далее газовщики заявили, что при согласовании проекта получили отказы от дорожников, энергосетей и водоканала. В результате окончанию срока договора ничего сделано не было. Владельцы домов обратились в антимонопольную службу и к губернатору региона и получили ответы (есть в распоряжении редакции).
«В УФАС наложили штраф на газовую компанию в размере 600 тысяч рублей. От замгубернатора пришел ответ об отсутствии технологического коридора и начале работы по согласованию схемы сети газораспределения через участки, но многие владельцы сначала согласились, а потом оказались против. Мы уже третий год сидим без газа», — пояснила женщина.
Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу АО «Газпром газораспределение Челябинск». Ранее в Катав-Ивановске подвели газ многодетной семье после вмешательства Генпрокуратуры.
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