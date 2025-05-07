Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил с Днем Победы Римму Григорьевну Зубову, которая долгое время не могла получить статус несовершеннолетнего узника фашизма. О поездке в гости к жительнице Кусы Текслер рассказал в своем telegram-канале.
«Приехал к Римме Григорьевне в канун юбилея Великой Победы. В окружении родных и близких вручил ей юбилейную медаль „80 лет Победы“ и удостоверение несовершеннолетнего узника фашизма», — написал Текслер.
Пожилая жительница Кусы Римма Зубова провела детство в трудовых лагерях нацистской Германии. Вместе с мамой, другими детьми и женщинами ее угнали туда в возрасте четырех лет из Ленинграда, где она тогда жила. Но статуса бывшего несовершеннолетнего узника фашизма 88-летняя женщина долгие годы добиться не могла — в силу возраста она не помнила ни точного адреса, ни названия трудового лагеря. Долгие годы официально Римма Зубова не имела никакого отношения к пострадавшим от войны и каждый День Победы проводила в слезах. «Мама провела детство под немцами, но это не было признано, и никто бы ее не поздравлял, если бы я не суетилась», — рассказала дочь Людмила Аксенова.
Об истории женщины узнал губернатор Текслер и поручил министерству социальных отношений региона оказать содействие в восстановлении справедливости. Благодаря положительному решению суда женщина получила статус бывшего несовершеннолетнего узника фашизма. «Рад, что все получилось. Римма Григорьевна будет встречать праздник с особым чувством», — отметил Текслер.
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