Концерт Чичериной, «Бессмертный полк», световое шоу и салют: афиша на 9 Мая в Челябинске

Челябинцев 9 мая ждет парад, световое шоу, реконструкции и праздничный фейерверк

07 мая 2025 в 09:45 Размер текста - 17 +

Торжественное построение войск Челябинского гарнизона начнется в 11:00 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы В Челябинске в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне для жителей и гостей города проведут праздничные концерты, парад с демонстрацией военной техники, включая РСЗО «Смерч», и шествие «Бессмертный полк». В программе также — спектакли, исторические реконструкции и бесплатные кинопоказы. Кульминацией станет выступление рок-певицы Юлии Чичериной. Основные торжества развернутся в центре города. Подробнее о них — в афише URA.RU. Сердце города в День Победы Традиционно в 9:00 на Аллее Славы у Вечного огня состоится торжественная церемония возложения цветов и венков. В 11:00 на главной площади города развернется парад Победы. На параде традиционно проедет военная техника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Зрители увидят слаженные колонны военнослужащих, кадетов, а также женские подразделения. В демонстрации военной мощи будут представлены как исторические образцы, так и новейшая техника, включая реактивную систему залпового огня «Смерч». После парада публику ждет театрализованное представление с участием рок-звезды Юлии Чичериной. В 13:30 по проспекту Ленина пройдет общенародная акция «Бессмертный полк», где каждый сможет пронести портрет своего родственника-героя, внесшего вклад в Победу. Мероприятия на Театральной площади Начиная с 12:15, Театральная площадь станет эпицентром народных гуляний. Здесь развернется выставка военной техники, а полевая кухня предложит отведать настоящую солдатскую кашу. Программа включает в себя спектакли о войне, танцевальный перформанс, а также выступления артистов, в том числе известного ансамбля «Ариэль» и актрисы Анастасии Мальковой-Макеевой. На Кировке устроят погружение в историю Челябинцы смогут пообщаться с действующими бойцами СВО прямо в центре города Фото: Создано в Midjourney © URA.RU Пешеходная улица Кирова с 12:30 превратится в интерактивную площадку, где каждый сможет прикоснуться к истории. Челябинцев ждет концерт, а также телемост с участниками СВО. В 16:30 каждый сможет насладиться спектаклем под открытым небом, который посвящен связи Челябинска и Донбасса. В 18:00 ожидается показ реконструкции событий времен Великой Отечественной войны, а именно отправки танкового корпуса на фронт. «Знамя» приглашает на бесплатные кинопоказы Кинотеатр «Знамя» в День Победы станет местом, где можно почтить память героев, посмотрев фильмы о войне. С 9:00 до 12:00 покажут документальные и художественные картины. В 13:00 состоится показ фильма блогера Дениса Видякова, посвященного военному Челябинску. Продолжит программу в 13:30 художественный фильм «В списках не значился» (12+). Стоит отметить, что все сеансы в течение дня будут сопровождаться минутой молчания и пройдут без рекламы. Парки города начнут программы с 11:00 Точки полевой кухни организуют в четырех парках города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В горсаду Пушкина, парках Гагарина и «Металлург» пройдут открытые кинопоказы и акция «Георгиевская ленточка». Кроме того, будет работать полевая кухня. А в парке «Сад Победы» с 13:00 можно будет не только посмотреть кино и поесть каши, но и смастерить символических журавликов. Акция «День Победы» запланирована также в ТРК «Горки». С 12:00 гости комплекса смогут бесплатно получить георгиевскую ленту и пообедать на полевой кухне. Там же будет открыта «Стена памяти». Исторический музей С 15:00 в летнем сквере со стороны Восточной башни музея развернется фестиваль исторической реконструкции «У реки». Гости смогут окунуться в атмосферу прошлого, поучаствовать в мастер-классах по штыковому бою и метанию гранат, посетить полевой лагерь и освоить старинную игру в городки. В это же время в Доме Общественного собрания начнется открытый лекторий, а на летней эстраде пройдут выступления творческих коллективов. Вход свободный. Торговый Центр — музыка Победы Чичерина выступит перед челябинцами в День Победы Фото: Александр Мамаев © URA.RU В 18:00 на площадке у Торгового Центра состоится грандиозный концерт с участием Челябинского симфонического оркестра, камерного хора, солистов Мариинского театра и других известных артистов. Хедлайнером вечера станет Юлия Чичерина. Вечерняя кульминация В 21:20 театр драмы имени Наума Орлова станет полотном для иммерсивного мультимедийного шоу «Танкоград: история, ожившая в свете». С помощью световых эффектов и артистов зрителей перенесут в атмосферу тех тяжелых лет войны. Праздничный день завершится салютом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В 22:00 на набережной реки Миасс прогремит праздничный фейерверк. Особым сюрпризом станет возможность увидеть салют с воды, приняв участие в организованном заплыве на сап-бордах. Как посмотреть салют вблизи Любители активного отдыха могут принять участие в заплыве на сап-бордах по реке Миасс для просмотра салюта. Общий сбор в 20:30. Стоимость — 2000 рублей. Также челябинцам предлагают понаблюдать за залпами фейерверков с крыши Исторического музея. Вход на смотровую площадку обойдется в 600 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне для жителей и гостей города проведут праздничные концерты, парад с демонстрацией военной техники, включая РСЗО «Смерч», и шествие «Бессмертный полк». В программе также — спектакли, исторические реконструкции и бесплатные кинопоказы. Кульминацией станет выступление рок-певицы Юлии Чичериной. Основные торжества развернутся в центре города. Подробнее о них — в афише URA.RU. Традиционно в 9:00 на Аллее Славы у Вечного огня состоится торжественная церемония возложения цветов и венков. В 11:00 на главной площади города развернется парад Победы. Зрители увидят слаженные колонны военнослужащих, кадетов, а также женские подразделения. В демонстрации военной мощи будут представлены как исторические образцы, так и новейшая техника, включая реактивную систему залпового огня «Смерч». После парада публику ждет театрализованное представление с участием рок-звезды Юлии Чичериной. В 13:30 по проспекту Ленина пройдет общенародная акция «Бессмертный полк», где каждый сможет пронести портрет своего родственника-героя, внесшего вклад в Победу. Начиная с 12:15, Театральная площадь станет эпицентром народных гуляний. Здесь развернется выставка военной техники, а полевая кухня предложит отведать настоящую солдатскую кашу. Программа включает в себя спектакли о войне, танцевальный перформанс, а также выступления артистов, в том числе известного ансамбля «Ариэль» и актрисы Анастасии Мальковой-Макеевой. Пешеходная улица Кирова с 12:30 превратится в интерактивную площадку, где каждый сможет прикоснуться к истории. Челябинцев ждет концерт, а также телемост с участниками СВО. В 16:30 каждый сможет насладиться спектаклем под открытым небом, который посвящен связи Челябинска и Донбасса. В 18:00 ожидается показ реконструкции событий времен Великой Отечественной войны, а именно отправки танкового корпуса на фронт. Кинотеатр «Знамя» в День Победы станет местом, где можно почтить память героев, посмотрев фильмы о войне. С 9:00 до 12:00 покажут документальные и художественные картины. В 13:00 состоится показ фильма блогера Дениса Видякова, посвященного военному Челябинску. Продолжит программу в 13:30 художественный фильм «В списках не значился» (12+). Стоит отметить, что все сеансы в течение дня будут сопровождаться минутой молчания и пройдут без рекламы. В горсаду Пушкина, парках Гагарина и «Металлург» пройдут открытые кинопоказы и акция «Георгиевская ленточка». Кроме того, будет работать полевая кухня. А в парке «Сад Победы» с 13:00 можно будет не только посмотреть кино и поесть каши, но и смастерить символических журавликов. Акция «День Победы» запланирована также в ТРК «Горки». С 12:00 гости комплекса смогут бесплатно получить георгиевскую ленту и пообедать на полевой кухне. Там же будет открыта «Стена памяти». С 15:00 в летнем сквере со стороны Восточной башни музея развернется фестиваль исторической реконструкции «У реки». Гости смогут окунуться в атмосферу прошлого, поучаствовать в мастер-классах по штыковому бою и метанию гранат, посетить полевой лагерь и освоить старинную игру в городки. В это же время в Доме Общественного собрания начнется открытый лекторий, а на летней эстраде пройдут выступления творческих коллективов. Вход свободный. В 18:00 на площадке у Торгового Центра состоится грандиозный концерт с участием Челябинского симфонического оркестра, камерного хора, солистов Мариинского театра и других известных артистов. Хедлайнером вечера станет Юлия Чичерина. В 21:20 театр драмы имени Наума Орлова станет полотном для иммерсивного мультимедийного шоу «Танкоград: история, ожившая в свете». С помощью световых эффектов и артистов зрителей перенесут в атмосферу тех тяжелых лет войны. В 22:00 на набережной реки Миасс прогремит праздничный фейерверк. Особым сюрпризом станет возможность увидеть салют с воды, приняв участие в организованном заплыве на сап-бордах. Любители активного отдыха могут принять участие в заплыве на сап-бордах по реке Миасс для просмотра салюта. Общий сбор в 20:30. Стоимость — 2000 рублей. Также челябинцам предлагают понаблюдать за залпами фейерверков с крыши Исторического музея. Вход на смотровую площадку обойдется в 600 рублей.