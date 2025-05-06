Мэрия Челябинска запретила бизнесмену Давиду Минасяну реконструировать здание площадью 1207 квадратных метров под торгово-развлекательный комплекс в Металлургическом районе. На участке разрешено разместить только здание управления, сообщается на сайте мэрии.
«Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства (здание управления) в территориальной зоне среднеэтажной жилой застройки в зонах развития. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства (магазин). Объект расположен по улице Обухова, 13 в Металлургическом районе города Челябинска», — сообщается на сайте мэрии.
Общественные обсуждения проекта прошли в Челябинске с 31 января по 28 февраля 2025 года. Градостроительная комиссия запретила строить торговый объект на территории из-за того, что участок по договору аренды не предназначен под строительство магазинов.
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