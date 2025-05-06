06 мая 2025

Власти запретили бизнесмену строить ТРК в Металлургическом районе Челябинска. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Согласно договору аренды, участок не предназначен под строительство торговых объектов
Согласно договору аренды, участок не предназначен под строительство торговых объектов Фото:

Мэрия Челябинска запретила бизнесмену Давиду Минасяну реконструировать здание площадью 1207 квадратных метров под торгово-развлекательный комплекс в Металлургическом районе. На участке разрешено разместить только здание управления, сообщается на сайте мэрии.

«Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства (здание управления) в территориальной зоне среднеэтажной жилой застройки в зонах развития. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства (магазин). Объект расположен по улице Обухова, 13 в Металлургическом районе города Челябинска», — сообщается на сайте мэрии.

Общественные обсуждения проекта прошли в Челябинске с 31 января по 28 февраля 2025 года. Градостроительная комиссия запретила строить торговый объект на территории из-за того, что участок по договору аренды не предназначен под строительство магазинов.

Бизнесмену отказали реконструировать здание под магазин
Бизнесмену отказали реконструировать здание под магазин
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мэрия Челябинска запретила бизнесмену Давиду Минасяну реконструировать здание площадью 1207 квадратных метров под торгово-развлекательный комплекс в Металлургическом районе. На участке разрешено разместить только здание управления, сообщается на сайте мэрии. «Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства (здание управления) в территориальной зоне среднеэтажной жилой застройки в зонах развития. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства (магазин). Объект расположен по улице Обухова, 13 в Металлургическом районе города Челябинска», — сообщается на сайте мэрии. Общественные обсуждения проекта прошли в Челябинске с 31 января по 28 февраля 2025 года. Градостроительная комиссия запретила строить торговый объект на территории из-за того, что участок по договору аренды не предназначен под строительство магазинов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...