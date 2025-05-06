Борьба с грабежами, махинациями и шпионажем: работа челябинской милиции в 1942 году. Видео

Челябинская милиция в годы войны охраняла покой граждан

06 мая 2025 в 20:45 Размер текста - 17 +

Милиционеры с честью выполняли свой долг Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы Второй год Великой Отечественной войны ознаменовался расцветом преступности: кражи, грабежи, махинации с продовольственными карточками. Когда курс страны был направлен на помощь фронту, борьба с подобными инцидентами легла на плечи милиции. Челябинская область была тыловым районом. Но и здесь, подобно раковой опухали, появлялись злоумышленники, пытавшиеся нажиться за счет других. Работа челябинкой милиции в 1942 год — в материале URA.RU. Шпион в прокуратуре В 1942 году СССР наводнили вражеские агенты. В архивах ГУ МВД по Челябинской области имеется запись об одном из них. Согласно информации, мужчина работал водителем при областной прокуратуре. Тщательно замаскировавшись, он добывал важную информацию, которую после передавал командованию. Выявить вражеского шпиона смог начальник отдела милиции Шимолин. «Во время обыска в квартире вражеского агента обнаружили военную форму лейтенанта РККА танковых войск, пистолет ТТ с боевыми патронами, военный бинокль, немецкий блокнот и антисоветскую листовку. Агента передали в особый отдел УНКВД», — говорится в документах. Граната у рабочего ЧТЗ Также в архивах есть информация о работнике Кировского заводы (Ныне ЧТЗ). Он привлек к себе внимание участкового уполномоченного Новопеина. Именно милиционер настоял на проведении обыска в доме у мужчины. В результате были найдены боевая граната, подзорная труба и «финка». Объяснить происхождение этих предметов рабочий не смог и был задержан. Оружие же у него изъяли. Поддельные продовольственные карточки и иностранная валюта В работе сотрудники правоохранительных органов иногда должны полагаться на шестое чувство. Как в случае с милиционером первого отдела милиции Елесиным. Сотрудник заметил подозрительного гражданина. При обыске у него в доме нашли поддельные продовольственные карточки, доллары и 230 рублей золотом. Валютчика задержали. Неудачная попытка побега Согласно архивным данным, крупный вор, пойманный командиром взвода Никулиным, пытался сбежать. Милиционер не растерялся: применив оружие, он ранил преступника, а затем доставил его в больницу. Расхитители народного имущества В архивах сохранилось множество записей о задержании сотрудников колхозов, наживавшихся на хищении народного имущества. Так в Верхнеуральском районе была ликвидирована деятельность группы, расхищавшей с токов совхоза посевное зерно. По делу проходило 13 человек. В Чебаркуле в это время милиция арестовала 18 человек. Банда занималась кражами военного и иного имущества со склада 6-й артбригады, а потом продавали. За спекуляцию было арестовано 22 человека. В Мостовском районе (с 1935 до 1963 года он располагался на территории современных границ Челябинской и Курганской областей) также была вычислена группа расхитителей зерна. Разработкой группировки занимался милиционер Генин. «Бригадир колхоза и трое сеяльщиков по сговору положенное по норме высева зерно недосевали и расхищали. У них изъято до восьми центнеров похищенного таким путем зерна. Виновные преданы суду», — говорится в документе. Также в послужном списке Генина имеется раскрытое дело в отношении четверых колхозниц. Женщины, работая на очистке токов, не полностью сдавали в колхоз собранный хлеб. У них было изъято шесть центнеров хлеба. В схемах по хищению зерна зачастую участвовали сеяльщики. Оперуполномоченный Малахов вычислил одного. Рабочий действовал в связке с трактористом. Милиционер смог раскрыть, что они расхищали семена, не высеивая полную норму. Еще одно дело Малахова, отчет о котором есть в архивах, это дело о хищении скота. «Малахов раскрыл преступную деятельность со стороны заведующего животноводческой фермой и колхозницы, которые сами расхищали колхозный скот, в то же время распуская слухи о побеге скота из табуна. Оба осуждены к шести годам лишения свободы каждый», — указано в архивах. Воровство семенной пшеницы и саботаж во время посевной со стороны двух трактористов были вскрыты и в Каракульском районе (сегодня Октябрьском). Делом занимались оперуполномоченный Султанов и участковый Сутков. Виновные привлечены к уголовной ответственности. «Мертвые души» в детском доме Летом 1942 года в Верхнеуральском районе милиция раскрыла махинацию с «мертвыми душами» в детдоме. Было установлено, что в учреждении действовала целая группа из числа высокопоставленных сотрудников. В нее входили директор, бухгалтер, завскладом, завхоз. К тому моменту в детдоме воспитывалось 137 детей. Но в заявках на получение продуктов и одежды указывалось 182 ребенка. «Излишки хлеба, яиц и одежды брали себе. За все время преступники „вывели из оборота“ 2 тонны 866 килограмма хлеба, 31 пару ботинок, 126 метров мануфактуры, 4 пары валенок, а также сотни килограммов муки, сахара, крали консервы и другие продукты», — указано в архивных данных ГУ МВД по Челябинской области. С какими преступлениями южноуральская милиция боролась в 1943-м году — в нашем следующем материале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Второй год Великой Отечественной войны ознаменовался расцветом преступности: кражи, грабежи, махинации с продовольственными карточками. Когда курс страны был направлен на помощь фронту, борьба с подобными инцидентами легла на плечи милиции. Челябинская область была тыловым районом. Но и здесь, подобно раковой опухали, появлялись злоумышленники, пытавшиеся нажиться за счет других. Работа челябинкой милиции в 1942 год — в материале URA.RU. В 1942 году СССР наводнили вражеские агенты. В архивах ГУ МВД по Челябинской области имеется запись об одном из них. Согласно информации, мужчина работал водителем при областной прокуратуре. Тщательно замаскировавшись, он добывал важную информацию, которую после передавал командованию. Выявить вражеского шпиона смог начальник отдела милиции Шимолин. «Во время обыска в квартире вражеского агента обнаружили военную форму лейтенанта РККА танковых войск, пистолет ТТ с боевыми патронами, военный бинокль, немецкий блокнот и антисоветскую листовку. Агента передали в особый отдел УНКВД», — говорится в документах. Также в архивах есть информация о работнике Кировского заводы (Ныне ЧТЗ). Он привлек к себе внимание участкового уполномоченного Новопеина. Именно милиционер настоял на проведении обыска в доме у мужчины. В результате были найдены боевая граната, подзорная труба и «финка». Объяснить происхождение этих предметов рабочий не смог и был задержан. Оружие же у него изъяли. В работе сотрудники правоохранительных органов иногда должны полагаться на шестое чувство. Как в случае с милиционером первого отдела милиции Елесиным. Сотрудник заметил подозрительного гражданина. При обыске у него в доме нашли поддельные продовольственные карточки, доллары и 230 рублей золотом. Валютчика задержали. Согласно архивным данным, крупный вор, пойманный командиром взвода Никулиным, пытался сбежать. Милиционер не растерялся: применив оружие, он ранил преступника, а затем доставил его в больницу. В архивах сохранилось множество записей о задержании сотрудников колхозов, наживавшихся на хищении народного имущества. Так в Верхнеуральском районе была ликвидирована деятельность группы, расхищавшей с токов совхоза посевное зерно. По делу проходило 13 человек. В Чебаркуле в это время милиция арестовала 18 человек. Банда занималась кражами военного и иного имущества со склада 6-й артбригады, а потом продавали. За спекуляцию было арестовано 22 человека. В Мостовском районе (с 1935 до 1963 года он располагался на территории современных границ Челябинской и Курганской областей) также была вычислена группа расхитителей зерна. Разработкой группировки занимался милиционер Генин. «Бригадир колхоза и трое сеяльщиков по сговору положенное по норме высева зерно недосевали и расхищали. У них изъято до восьми центнеров похищенного таким путем зерна. Виновные преданы суду», — говорится в документе. Также в послужном списке Генина имеется раскрытое дело в отношении четверых колхозниц. Женщины, работая на очистке токов, не полностью сдавали в колхоз собранный хлеб. У них было изъято шесть центнеров хлеба. В схемах по хищению зерна зачастую участвовали сеяльщики. Оперуполномоченный Малахов вычислил одного. Рабочий действовал в связке с трактористом. Милиционер смог раскрыть, что они расхищали семена, не высеивая полную норму. Еще одно дело Малахова, отчет о котором есть в архивах, это дело о хищении скота. «Малахов раскрыл преступную деятельность со стороны заведующего животноводческой фермой и колхозницы, которые сами расхищали колхозный скот, в то же время распуская слухи о побеге скота из табуна. Оба осуждены к шести годам лишения свободы каждый», — указано в архивах. Воровство семенной пшеницы и саботаж во время посевной со стороны двух трактористов были вскрыты и в Каракульском районе (сегодня Октябрьском). Делом занимались оперуполномоченный Султанов и участковый Сутков. Виновные привлечены к уголовной ответственности. Летом 1942 года в Верхнеуральском районе милиция раскрыла махинацию с «мертвыми душами» в детдоме. Было установлено, что в учреждении действовала целая группа из числа высокопоставленных сотрудников. В нее входили директор, бухгалтер, завскладом, завхоз. К тому моменту в детдоме воспитывалось 137 детей. Но в заявках на получение продуктов и одежды указывалось 182 ребенка. «Излишки хлеба, яиц и одежды брали себе. За все время преступники „вывели из оборота“ 2 тонны 866 килограмма хлеба, 31 пару ботинок, 126 метров мануфактуры, 4 пары валенок, а также сотни килограммов муки, сахара, крали консервы и другие продукты», — указано в архивных данных ГУ МВД по Челябинской области. С какими преступлениями южноуральская милиция боролась в 1943-м году — в нашем следующем материале.