В Челябинске на День Победы один циклон заменит другой

В Челябинске и области на предстоящие выходные, с 8 по 10 мая, ожидается смена одного циклона другим, что принесет дожди и грозы. Об этом предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.
"Регион будет под влиянием обширной области низкого давления с несколькими центрами и связанными с ними атмосферными разделами. На день Победы область будет находиться в седловине между двумя центрами низкого давления, поэтому ночные дожди связаны с уходящим на восток циклоном, а дневные с приближением к западным границам нового центра циклона", — уточнили метеорологи.
Синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, а при обострении атмосферных фронтов местами ожидаются дожди от небольших до умеренных, в отдельных районах грозы. В целом на вторую волну майских праздников ожидается умеренно теплая погода с дневным температурами до 22 градусов, ночными около 8-10 градусов выше нуля.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!