В Челябинске на День Победы один циклон заменит другой

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В регионе на смену одному циклону придет другой
В регионе на смену одному циклону придет другой Фото:

В Челябинске и области на предстоящие выходные, с 8 по 10 мая, ожидается смена одного циклона другим, что принесет дожди и грозы. Об этом предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

"Регион будет под влиянием обширной области низкого давления с несколькими центрами и связанными с ними атмосферными разделами. На день Победы область будет находиться в седловине между двумя центрами низкого давления, поэтому ночные дожди связаны с уходящим на восток циклоном, а дневные с приближением к западным границам нового центра циклона", — уточнили метеорологи.

Синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, а при обострении атмосферных фронтов местами ожидаются дожди от небольших до умеренных, в отдельных районах грозы. В целом на вторую волну майских праздников ожидается умеренно теплая погода с дневным температурами до 22 градусов, ночными около 8-10 градусов выше нуля.

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В Челябинске и области на предстоящие выходные, с 8 по 10 мая, ожидается смена одного циклона другим, что принесет дожди и грозы. Об этом предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. "Регион будет под влиянием обширной области низкого давления с несколькими центрами и связанными с ними атмосферными разделами. На день Победы область будет находиться в седловине между двумя центрами низкого давления, поэтому ночные дожди связаны с уходящим на восток циклоном, а дневные с приближением к западным границам нового центра циклона", — уточнили метеорологи. Синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, а при обострении атмосферных фронтов местами ожидаются дожди от небольших до умеренных, в отдельных районах грозы. В целом на вторую волну майских праздников ожидается умеренно теплая погода с дневным температурами до 22 градусов, ночными около 8-10 градусов выше нуля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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