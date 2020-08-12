В ХМАО власти грозят выселить 60 семей из арендного дома

Жителей арендного дома в Мегионе выселяют по требованию администрации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Мегионе около 60 семей рискуют быть выселенными из арендного дома, в который они два года назад заехали по согласованию с мэрией. Об этом URA.RU сообщил один из жителей.

По его словам, в дом №2 по улице Свободы они заехали на условиях коммерческого найма, а в перспективе планировали выкупить квартиры. В итоге, спустя два года чиновники отказывают жителям в возможности приобретения жилья по остаточной стоимости и, вообще, говорят о том, что люди должны съехать в срок до 1 октября. «Теперь это жилье планируется отдавать под соцнайм. А нам что делать? Стоимость аренды трехкомнатной квартиры была 26,4 тысяч рублей в месяц. Мы рассчитывали, что выкупим свое жилье. А идти нам некуда. А среди соседей есть и пенсионеры, и инвалиды», — объяснил собеседник URA.RU.

Глава Мегиона Олег Дейнека в разговоре с журналистом агентства заявил, что для разрешения этой ситуации он отправился в Ханты-Мансийск для участия в совещании под руководством заместителя губернатора ХМАО Андрея Зобницева. «Необходимо выработать какое-то принципиальное решение. Проблема стоит на контроле. Когда наемный дом формировался, то предусматривалась возможность выкупа жилплощади, но юридически закрепить это не получилось. Но найти какой-то выход из ситуации нужно», — прокомментировал мэр.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургутском районе произошел скандал из-за жилья. Мэрия отдала под служебный найм в новостройке несколько десятков квартир муниципальным служащим и бюджетникам вместо льготников. В итоге в ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре.