Мишустин собирается вернуть советскую романтику на Камчатку

Возвращение советской романтики поможет привлечь на Камчатку молодежь Фото: depositphotos.com

На Камчатку необходимо вернуть романтику, которая была там в советское время. Это поможет привлечь на полуостров молодежь. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с представителями общественности края.

«Та романтика, которая в свое время была у людей, у наших дедушек, бабушек, отцов, которые приезжали и которые построили этот замечательный край, наверное, она должна вернуться в сердца наших детей и сердца молодежи, которую мы ждем на Камчатке», — цитирует Мишустина ТАСС.

Он подчеркнул, что в 1970-х годах на полуострове проживало более 400 тысяч человек, молодежь составляла 30%. Сейчас же, по словам премьера, молодых людей в крае — 60 тысяч. Это примерно на 10% меньше, чем в советское время. Мишустин уверен, что причиной является качество жизни в регионе. Он призвал подумать, как вернуть людей на Камчатку, и отметил, чт природа Дальнего Востока «потрясающая».

Накануне Мишустина шокировало разгильдяйство и бездействие чиновников, которые сорвали сроки строительства больницы на Камчатке. Проектирование учреждения началось еще в 2011 году, деньги в бюджете были заложены, однако за почти десять лет ситуация не изменилась. Он напомнил, что, по предварительным подсчетам, стоимость строительства медучреждения составит порядка 13,9 млрд рублей, и поручил Минфину и Минздраву «до конца разобраться по смете».

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