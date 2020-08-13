Михаил Мишустин назвал затянувшееся строительство краевой больницы разгильдяйством Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Правительство возьмет на особый контроль строительство новой Камчатской краевой больницы. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе посещения медучреждения. Причиной такого решения стал срыв сроков больницы — ее начали возводить еще в 2013 году.

«Мне страшно за то бездействие и разгильдяйство, которое происходило в течение многих лет по поводу строительства больницы. Это уже какое-то наваждение», — говорит Мишустин на видео, опубликованном в telegram-канале «Другой Беляков».



Проектирование больницы началось еще в 2011 году, деньги в бюджете были заложены, однако за почти десять лет ситуация не изменилась. Он напомнил, что, по предварительным подсчетам, стоимость строительства медучреждения составит порядка 13,9 млрд рублей, и поручил Минфину и Минздраву «до конца разобраться по смете». Вместе с тем премьер подчеркнул, что «сейчас вопрос в том, не кто виноват, а что делать».

Ранее поручение разобраться с проблемами строительства новой Камчатской краевой больницы дал президент РФ Владимир Путин. По словам врио губернатора Камчатского края Владимира Солодова, строительства этого медучреждения ждут уже более 15 лет. Кроме того, в общении с врио Путин подчеркнул, что нужно обратить внимание на монополистов, которые устанавливают на Камчатке слишком высокие цены, пишет RT.

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