Задержанный в Белоруссии российский журналист вышел на свободу

Российского журналиста Артема Важенкова, которого задержали в столице Белоруссии по подозрении в причастности к массовым беспорядкам, отпустили на свободу. Об этом рассказал координатор организации «Правозащита открытки» Алексей Прянишников.
«Только что мне стало известно, что Важенков освобожден. За все время, что он был задержан, ему так и не было предъявлено обвинение», — цитирует Прянишников ТАСС. Он уточнил, что в ближайшее время посольство России в Белоруссии подготовит документы, которые нужны корреспонденту для выезда из Минска. «По какой-то причине документов у него нет. Как только посольство подготовит их, Важенков покинет страну и вернется в Россию», — заключил Прянишников.
Артем Важенков представляет организацию «Открытая Россия». Ранее его вместе с коллегой Игорем Роговым задержали в Белоруссии по делу о беспорядках в Минске. Следственный комитет Республики позже сообщил, что оба находятся в статусе подозреваемых, однако Рогова позже освободили.
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