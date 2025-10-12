Британский принц поддержал скандального миллиардера Эпштейна

Daily Mail: принц Эндрю заверял Эпштейна, что они вместе пройдут через скандал
Британский принц Эндрю выражал солидарность финансисту Джеффри Эпштейну, убеждая его в совместном преодолении секс-скандала, связанного с появлением в прессе фотографии, где Эндрю запечатлен в обществе несовершеннолетней девушки. Об этом пишет газета Daily Mail.

"Принц Эндрю в конфиденциальном порядке уведомил педофила Джеффри Эпштейна о своей поддержке. В своем сообщении он передал, что  «обеспокоен» тем, как разоблачения в газете повлияют на его друга и пообещал ему пройти это вместе", — заявляет газета Daily Mail

Издание отмечает, что свое электронное послание Эндрю отправил педофилу спустя всего день после того, как пресса опубликовала компрометирующую фотографию герцога с его предполагаемой жертвой сексуального насилия. Просочившееся электронное письмо является неопровержимым доказательством того, что герцог солгал в своем интервью BBC Newsnight, когда он заявил, что у него «никогда не было никаких контактов» с Эпштейном. 

В 2019 году в США Эпштейну были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает наказание до 40 лет лишения свободы, а также в сговоре с целью вовлечения в подобную деятельность (до пяти лет тюремного заключения). По данным обвинения, в период с 2002 по 2005 год он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых принимал в своих резиденциях, расположенных в Нью-Йорке и Флориде. Эпштейн выплачивал им сотни долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам заниматься вербовкой новых девушек. Возраст некоторых пострадавших на тот момент не превышал 14 лет.

В 2019 году Эпштейн был обнаружен мертвым в тюремной камере, находясь под стражей в ожидании суда по обвинению в сексуальной торговле. Расследование пришло к выводу, что финансист совершил самоубийство. Тем не менее, в средствах массовой информации длительное время циркулируют конспирологические теории относительно его смерти, в том числе связанные с предполагаемым отсутствием нескольких минут записи с камер наблюдения, опубликованных властями США, в день гибели Эпштейна.

