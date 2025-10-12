Николай Басков ищет жену, но есть один нюанс

Певец Николай Басков начал активно искать супругу в преддверии своего возможного перехода в политику. Он обращает внимание на молодых женщин из обеспеченных и влиятельных семей. Об этом пишет портал Super.
«Басков ищет женщину из влиятельной семьи, которая умеет вести себя в свете, знает, как встречать гостей и поддерживать статус мужа», — сказано в сообщении. По информации портала, артист подчеркивает, что для политической деятельности необходим не только имидж, но и поддержка со стороны семьи.
Известно, что к выбору невесты Басков подходит крайне серьезно. По данным собеседника, артист исключил из круга претенденток представительниц шоу-бизнеса, потому что, по его мнению, «каждая из них хочет быть звездой, а не женой уважаемого человека». Теперь певец обращает внимание на тех, кто обладает необходимыми манерами, умеет вести себя в обществе и сможет соответствовать статусу «первой леди» в случае успешной политической карьеры Баскова.
