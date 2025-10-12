Николай Басков ищет жену, но есть один нюанс

Super: Басков ищет жену из влиятельной семьи, которая умеет вести себя в свете
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Басков ищет жену из обеспеченных и влиятельных семей
Басков ищет жену из обеспеченных и влиятельных семей Фото:

Певец Николай Басков начал активно искать супругу в преддверии своего возможного перехода в политику. Он обращает внимание на молодых женщин из обеспеченных и влиятельных семей. Об этом пишет портал Super.

«Басков ищет женщину из влиятельной семьи, которая умеет вести себя в свете, знает, как встречать гостей и поддерживать статус мужа», — сказано в сообщении. По информации портала, артист подчеркивает, что для политической деятельности необходим не только имидж, но и поддержка со стороны семьи.

Известно, что к выбору невесты Басков подходит крайне серьезно. По данным собеседника, артист исключил из круга претенденток представительниц шоу-бизнеса, потому что, по его мнению, «каждая из них хочет быть звездой, а не женой уважаемого человека». Теперь певец обращает внимание на тех, кто обладает необходимыми манерами, умеет вести себя в обществе и сможет соответствовать статусу «первой леди» в случае успешной политической карьеры Баскова.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Певец Николай Басков начал активно искать супругу в преддверии своего возможного перехода в политику. Он обращает внимание на молодых женщин из обеспеченных и влиятельных семей. Об этом пишет портал Super. «Басков ищет женщину из влиятельной семьи, которая умеет вести себя в свете, знает, как встречать гостей и поддерживать статус мужа», — сказано в сообщении. По информации портала, артист подчеркивает, что для политической деятельности необходим не только имидж, но и поддержка со стороны семьи. Известно, что к выбору невесты Басков подходит крайне серьезно. По данным собеседника, артист исключил из круга претенденток представительниц шоу-бизнеса, потому что, по его мнению, «каждая из них хочет быть звездой, а не женой уважаемого человека». Теперь певец обращает внимание на тех, кто обладает необходимыми манерами, умеет вести себя в обществе и сможет соответствовать статусу «первой леди» в случае успешной политической карьеры Баскова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...