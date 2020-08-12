12 августа 2020

Задержанному в Белоруссии россиянину грозит до 15 лет тюрьмы

© Служба новостей «URA.RU»
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Артему Важенкову грозит длительное лишение свободы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Протесты в Белоруссии

Сотруднику «Открытой России» Артему Важенкову, который был задержан в Белоруссии, грозит до 15 лет лишения свободы по уголовному делу о массовых беспорядках в стране. Об этом журналистам рассказал его адвокат Антон Гашинский.

«Важенков проходит подозреваемым по возбужденному делу о массовых беспорядках. Санкция по этой статье предусматривает от восьми до 15 лет заключения», — приводит РИА «Новости» слова собеседника. По его словам, сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания, а после встречи с адвокатом, которая состоится не раньше четверга, вероятнее всего, будет помещен в СИЗО.

Гашинский добавил, что российские дипломаты занимаются вопросом возвращения россиянина на родину, но интерес белорусских правоохранителей к нему обусловлен тем, что он представляет «Открытую Россию». Артема Важенкова, напомним, задержали в Белоруссии по делу о беспорядках в Минске вместе с коллегой Игорем Роговым. Следственный комитет Республики позже сообщил, что оба находятся в статусе подозреваемых, однако Рогова позже освободили.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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