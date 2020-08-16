Пассажиры аэропорта Внуково стоять в гигантских очередях, ожидая вылета. Видеозаписи из московского аэропорта распространяются в Telegram.
«Это во Внуково сейчас. Искусственно созданные очереди и столпотворения людей», — пишет telegram-канал «Коронавирус. Главное», публикуя кадры заторов.
Пассажиры стоят в очередях на досмотр, а также на вылет перед входом в аэропорт. При этом каждые 10 минут по громкой связи посетителям Внуково напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности, включая социальную дистанцию.
Получить комментарий пресс-службы аэропорта Внуково не удалось — по имеющемуся у редакции телефону никто не взял трубку. В аэропорт был направлен письменный запрос.
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