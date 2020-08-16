16 августа 2020

Пассажиры Внуково застряли в гигантских очередях. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая лицензия на 21.07.2015. Аэропорт Москвы., аэропорт, внуково, терминал а
Пассажиры Внуково столкнулись с риском распространения COVID-19 Фото: пресс-центр аэропорта «Внуково»
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Пассажиры аэропорта Внуково стоять в гигантских очередях, ожидая вылета. Видеозаписи из московского аэропорта распространяются в Telegram.

«Это во Внуково сейчас. Искусственно созданные очереди и столпотворения людей», — пишет telegram-канал «Коронавирус. Главное», публикуя кадры заторов.

Пассажиры стоят в очередях на досмотр, а также на вылет перед входом в аэропорт. При этом каждые 10 минут по громкой связи посетителям Внуково напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности, включая социальную дистанцию.

Получить комментарий пресс-службы аэропорта Внуково не удалось — по имеющемуся у редакции телефону никто не взял трубку. В аэропорт был направлен письменный запрос.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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