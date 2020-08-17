Трамп включил Путина в состав «шахматистов мирового класса»

Американский президент Дональд Трамп назвал своего российского коллегу Владимира Путина «шахматистом мирового класса». Наряду с Путиным в этот список попали председатель КНР Си Цзиньпин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Одна вещь, которую я понял — Путин, президент Си, Ким Чен Ын, Тайип Эрдоган — они шахматисты мирового уровня», — цитирует слова Трампа на выступлении в штате Висконсин РИА «Новости». Он утверждает, что эти главы государств очень сообразительные.
Американский лидер также подчеркнул, что его основному оппоненту на президентских выборах Джо Байдену не тягаться с такими лидерами. Он считает, что конкурент не сможет взаимодействовать с мировыми лидерами так же хорошо, как его предшественник.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.