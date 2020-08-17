17 августа 2020

Трамп включил Путина в состав «шахматистов мирового класса»

© Служба новостей «URA.RU»
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Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, путин владимир, трамп дональд
Дональд Трамп высоко оценил способности Владимира Путина Фото: Официальный сайт Президента РФ

Американский президент Дональд Трамп назвал своего российского коллегу Владимира Путина «шахматистом мирового класса». Наряду с Путиным в этот список попали председатель КНР Си Цзиньпин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Одна вещь, которую я понял — Путин, президент Си, Ким Чен Ын, Тайип Эрдоган — они шахматисты мирового уровня», — цитирует слова Трампа на выступлении в штате Висконсин РИА «Новости». Он утверждает, что эти главы государств очень сообразительные.

Американский лидер также подчеркнул, что его основному оппоненту на президентских выборах Джо Байдену не тягаться с такими лидерами. Он считает, что конкурент не сможет взаимодействовать с мировыми лидерами так же хорошо, как его предшественник.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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