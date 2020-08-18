Бизнесмены нашли виновного в своих бедах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Владельцы ресторанов и кафе из Нижневартовска недовольны тем, как управление Роспотребнадзора по ХМАО реагирует на их предложения. Бизнесмены считают, что санитарные врачи придерживаются только своих интересов и не учитывают мнение нескольких тысяч людей, потерявших работу. Об этом URA.RU рассказала директор ресторана «Арбат» Елена Агаева.

«К власти местной или окружной у нас нет претензий. Вопросы у нас к Роспотребнадзору ХМАО, который не слушает наши доводы, отвергает опыт других регионов, отметает наши предложения, заявляя, что ресторанам можно работать в помещениях только на третьем этапе снятия ограничений», — объяснила Агаева.

Ранее бизнесмены пригрозили властям забастовками и потребовали разрешить им работать в залах уже сейчас, на втором этапе снятия карантина. Сегодня с предпринимателями встретились власти города. Во время беседы бизнесмены объяснили, что работать только в «летниках» они не могут, и озвучили свои предложения.

Исходя из письма, имеющегося в распоряжении URA.RU, рестораторы обязуются ограничить посадку гостей, соблюдать социальную дистанцию, ввести масочный режим, кварцевать помещения, а также раздать всем сотрудникам антисептики для обработки рта и носа. В региональном управлении Роспотребнадзора URA.RU заявили, что с предложениями рестораторов знакомы, но открытие ресторанов сейчас невозможно.

Ранее URA.RU писало, что бизнесмены назвали решение властей ХМАО похоронами бизнеса, так как право на открытие летних веранд, которые есть только у 10% предпринимателей, не спасет отрасль от разорения.