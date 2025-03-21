Во Франции потребовали отставки Макрона

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Лидер французской партии заявил о необходимости отставки Макрона
Лидер французской партии заявил о необходимости отставки Макрона Фото:

Лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявил о необходимости отстранения президента Франции Эммануэля Макрона от должности. Об этом он написал в соцсетях.

«Его увольнение [Макрона] — это жизненно важная и чрезвычайная ситуация», — указал Николя Дюпон-Эньян в соцсети X. Он обвинил Макрона в создании ложной угрозы со стороны России, что, по его мнению, является способом сохранения власти и финансового обогащения за счет граждан Франции.

Ранее Макрон заявил о том, что Россия якобы стала угрожать Франции и Европе в целом. Французский президент призвал начать обсуждение использования ядерного оружия для защиты Евросоюза и наращивания его оборонных возможностей. Президент РФ Владимир Путин не раз заявлял, что Москва не планирует атаковать Европу, а, напротив, хочет видеть в ней торгового партнера.

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Лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявил о необходимости отстранения президента Франции Эммануэля Макрона от должности. Об этом он написал в соцсетях. «Его увольнение [Макрона] — это жизненно важная и чрезвычайная ситуация», — указал Николя Дюпон-Эньян в соцсети X. Он обвинил Макрона в создании ложной угрозы со стороны России, что, по его мнению, является способом сохранения власти и финансового обогащения за счет граждан Франции. Ранее Макрон заявил о том, что Россия якобы стала угрожать Франции и Европе в целом. Французский президент призвал начать обсуждение использования ядерного оружия для защиты Евросоюза и наращивания его оборонных возможностей. Президент РФ Владимир Путин не раз заявлял, что Москва не планирует атаковать Европу, а, напротив, хочет видеть в ней торгового партнера.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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