ВС РФ ликвидировали женщину-оператора ВСУ

Российские военные с помощью дрона уничтожили украинскую военнослужащую, которая являлась оператором БПЛА. Об этом сообщают telegram-каналы.
«Ликвидация украинки, которая служила оператором дронов ВСУ», — пишет telegram-канал «Военное дело». Отмечается, что военнослужащая была замечена в тот момент, когда возвращалась в блиндаж с поднятым с земли дроном. Затем по убежищу, где она скрылась, был нанесен удар российским беспилотником.
После атаки на блиндаж последовал мощный взрыв, в результате которого убежище было разрушено. Информация о состоянии других возможных находившихся в блиндаже лиц не предоставлена, как и то, на каком направлении произошло данное столкновение.
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