21 марта 2025

ВС РФ ликвидировали женщину-оператора ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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В зоне СВО ликвидирована военнослужащая ВСУ
В зоне СВО ликвидирована военнослужащая ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные с помощью дрона уничтожили украинскую военнослужащую, которая являлась оператором БПЛА. Об этом сообщают telegram-каналы.

«Ликвидация украинки, которая служила оператором дронов ВСУ», — пишет telegram-канал «Военное дело». Отмечается, что военнослужащая была замечена в тот момент, когда возвращалась в блиндаж с поднятым с земли дроном. Затем по убежищу, где она скрылась, был нанесен удар российским беспилотником.

После атаки на блиндаж последовал мощный взрыв, в результате которого убежище было разрушено. Информация о состоянии других возможных находившихся в блиндаже лиц не предоставлена, как и то, на каком направлении произошло данное столкновение.

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Российские военные с помощью дрона уничтожили украинскую военнослужащую, которая являлась оператором БПЛА. Об этом сообщают telegram-каналы. «Ликвидация украинки, которая служила оператором дронов ВСУ», — пишет telegram-канал «Военное дело». Отмечается, что военнослужащая была замечена в тот момент, когда возвращалась в блиндаж с поднятым с земли дроном. Затем по убежищу, где она скрылась, был нанесен удар российским беспилотником. После атаки на блиндаж последовал мощный взрыв, в результате которого убежище было разрушено. Информация о состоянии других возможных находившихся в блиндаже лиц не предоставлена, как и то, на каком направлении произошло данное столкновение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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