В ХМАО продлен карантин для школьников

Школьники Нягани останутся на дистанционном обучении до 30 марта
© Служба новостей «URA.RU»
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Ученики останутся на дистанте до 30 марта
Ученики останутся на дистанте до 30 марта Фото:

В Нягани (ХМАО) карантин для учеников 1-8 и 10 классов продлен до 30 марта. Среди заболевших в городе 76% приходится на детей, написал глава Иван Ямашев в своих соцсетях.

«Карантин для школьников Нягани продлен еще на неделю — учащиеся 1-8 и 10 классов до 30 марта продолжают учебу дистанционно. Ученики выпускных 9 и 11 классов учатся в очном формате. Такое решение приняли в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора», — написал мэр на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Также в Нягани вводятся ограничения на занятия физкультурой и спортом кроме спортсменов, которые занимаются индивидуально и являются членами сборных команд Югры. Руководителям учреждений рекомендовано отменить массовые мероприятия для детей в закрытых помещениях.

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В Нягани (ХМАО) карантин для учеников 1-8 и 10 классов продлен до 30 марта. Среди заболевших в городе 76% приходится на детей, написал глава Иван Ямашев в своих соцсетях. «Карантин для школьников Нягани продлен еще на неделю — учащиеся 1-8 и 10 классов до 30 марта продолжают учебу дистанционно. Ученики выпускных 9 и 11 классов учатся в очном формате. Такое решение приняли в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора», — написал мэр на своей странице в соцсети «Вконтакте». Также в Нягани вводятся ограничения на занятия физкультурой и спортом кроме спортсменов, которые занимаются индивидуально и являются членами сборных команд Югры. Руководителям учреждений рекомендовано отменить массовые мероприятия для детей в закрытых помещениях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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