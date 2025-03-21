В ХМАО продлен карантин для школьников

В Нягани (ХМАО) карантин для учеников 1-8 и 10 классов продлен до 30 марта. Среди заболевших в городе 76% приходится на детей, написал глава Иван Ямашев в своих соцсетях.
«Карантин для школьников Нягани продлен еще на неделю — учащиеся 1-8 и 10 классов до 30 марта продолжают учебу дистанционно. Ученики выпускных 9 и 11 классов учатся в очном формате. Такое решение приняли в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора», — написал мэр на своей странице в соцсети «Вконтакте».
Также в Нягани вводятся ограничения на занятия физкультурой и спортом кроме спортсменов, которые занимаются индивидуально и являются членами сборных команд Югры. Руководителям учреждений рекомендовано отменить массовые мероприятия для детей в закрытых помещениях.
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