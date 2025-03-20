Тысячи жителей ХМАО бесплатно получили в собственность земельные участки

Более восьми тысяч жителей ХМАО оформили в собственность землю по закону о «гаражной амнистии». Об этом сообщает Управление Росреестра региона.
«В настоящее время на территории округа с начала действия Закона о „гаражной амнистии“ зарегистрировано 13 688 объектов недвижимости площадью 254 432 квадратных метров. Из них 5 145 объектов гаражного назначения и 8 543 земельных участков», — сообщает Управление на своей странице в соцсети «Вконтакте».
Упрощенный порядок оформления гаражей с земельными участками действует с 2021 года и продлится до 1 сентября 2026-го. Чтобы воспользоваться амнистией необходимо соблюсти ряд условий: гараж должен быть построен до вступления в силу действующего Градостроительного кодекса РФ и не признан судом самовольной постройкой.
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