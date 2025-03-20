20 марта 2025

Тысячи жителей ХМАО бесплатно получили в собственность земельные участки

Жители ХМАО оформили в собственность 8 тысяч участков по «гаражной амнистии»
© Служба новостей «URA.RU»
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Восемь тысяч югорчан воспользовались «гаражной амнистией»
Восемь тысяч югорчан воспользовались «гаражной амнистией» Фото:

Более восьми тысяч жителей ХМАО оформили в собственность землю по закону о «гаражной амнистии». Об этом сообщает Управление Росреестра региона.

«В настоящее время на территории округа с начала действия Закона о „гаражной амнистии“ зарегистрировано 13 688 объектов недвижимости площадью 254 432 квадратных метров. Из них 5 145 объектов гаражного назначения и 8 543 земельных участков», — сообщает Управление на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Упрощенный порядок оформления гаражей с земельными участками действует с 2021 года и продлится до 1 сентября 2026-го. Чтобы воспользоваться амнистией необходимо соблюсти ряд условий: гараж должен быть построен до вступления в силу действующего Градостроительного кодекса РФ и не признан судом самовольной постройкой.

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Более восьми тысяч жителей ХМАО оформили в собственность землю по закону о «гаражной амнистии». Об этом сообщает Управление Росреестра региона. «В настоящее время на территории округа с начала действия Закона о „гаражной амнистии“ зарегистрировано 13 688 объектов недвижимости площадью 254 432 квадратных метров. Из них 5 145 объектов гаражного назначения и 8 543 земельных участков», — сообщает Управление на своей странице в соцсети «Вконтакте». Упрощенный порядок оформления гаражей с земельными участками действует с 2021 года и продлится до 1 сентября 2026-го. Чтобы воспользоваться амнистией необходимо соблюсти ряд условий: гараж должен быть построен до вступления в силу действующего Градостроительного кодекса РФ и не признан судом самовольной постройкой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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