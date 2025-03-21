В твороге и колбасе российских производителей нашли опасный ингредиент

В твороге, сардельках и колбасе от некоторых российских производителей обнаружен мясной клей — запрещенный на территории ЕАЭС фермент, который модифицирует структуру белков и может привести к проблемам с иммунитетом и кишечником. Об этом сообщают telegram-каналы.
«Мясной клей обнаружили в твороге, сардельках и колбасе российских производителей», — отмечает telegram-канал Shot. По их данным, этот фермент обнаружен в твороге «Время му» и творожной массе с изюмом «Курское молоко», продукции «Русмолпродукта», вареной колбасе с молоком от «Анком» в сардельках от «Кузьминки». Пробы были взяты в Курской области в магазинах сети «Светофор».
Подчеркивается, что в некоторых продуктах также нашли незавяленные ДНК и сорбиновую кислоту, а также нарушения по жирно-кислотному составу или замену молочных жиров на растительные. Среди таких продуктов: сосиски «Баварские» от «Владимирского стандарта», плавленный сыр Курского молокозавода, сгущенка от «Брасовских сыров» и колбаса «Дубки».
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