20 марта 2025

В Нижневартовске загорелась квартира в многоэтажке. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Судя по кадрам, огонь охватил сразу две квартиры
Судя по кадрам, огонь охватил сразу две квартиры Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) в ночь на 21 марта в многоэтажном доме по улице Дружбы Народов загорелась квартира на втором этаже. О происшествии очевидцы сообщили в соцсети.

«Горит квартира на втором этаже в доме 22 на улице Дружбы Народов. Дым валит со стороны дороги», — сообщается в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».

На место прибыли экстренные службы. Очевидцы уточняют, что в доме стоит запах гари. Судя по видео в местном паблике, горит сразу две квартиры. Информация о пострадавших не уточняется.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МЧС по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.

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В Нижневартовске (ХМАО) в ночь на 21 марта в многоэтажном доме по улице Дружбы Народов загорелась квартира на втором этаже. О происшествии очевидцы сообщили в соцсети. «Горит квартира на втором этаже в доме 22 на улице Дружбы Народов. Дым валит со стороны дороги», — сообщается в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». На место прибыли экстренные службы. Очевидцы уточняют, что в доме стоит запах гари. Судя по видео в местном паблике, горит сразу две квартиры. Информация о пострадавших не уточняется. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МЧС по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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