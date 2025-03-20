В Нижневартовске (ХМАО) в ночь на 21 марта в многоэтажном доме по улице Дружбы Народов загорелась квартира на втором этаже. О происшествии очевидцы сообщили в соцсети.
«Горит квартира на втором этаже в доме 22 на улице Дружбы Народов. Дым валит со стороны дороги», — сообщается в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».
На место прибыли экстренные службы. Очевидцы уточняют, что в доме стоит запах гари. Судя по видео в местном паблике, горит сразу две квартиры. Информация о пострадавших не уточняется.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МЧС по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
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