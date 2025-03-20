В ХМАО силовики задержали начальника пожарной части Нижневартовска Игоря Фролова. По данным источников URA.RU, руководителя Пятого пожарно-спасательного отряда (5ПСО) подозревается в получении взятки.
«Фролов задержан 19 марта. Уголовное дело уже возбуждено, проводятся оперативно-следственные мероприятия», — сообщил инсайдер.
Информацию подтвердили несколько источников. В пресс-службе МЧС ХМАО рекомендовали обратиться за комментарием в правоохранительные органы.
В пресс-службу УМВД ХМАО и СК направлены запросы. Комментарии силовиков и подробности дела ожидаются позже.
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