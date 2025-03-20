20 марта 2025

В Нижневартовске задержали начальника пожарной части. Инсайд

Руководителя 5ПСО Нижневартовска Фролова подозревают в получении взятки
© Служба новостей «URA.RU»
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Источники сообщают о задержании руководителя 5ПСО Нижневартовска Игоря Фролова
Источники сообщают о задержании руководителя 5ПСО Нижневартовска Игоря Фролова Фото:

В ХМАО силовики задержали начальника пожарной части Нижневартовска Игоря Фролова. По данным источников URA.RU, руководителя Пятого пожарно-спасательного отряда (5ПСО) подозревается в получении взятки.

«Фролов задержан 19 марта. Уголовное дело уже возбуждено, проводятся оперативно-следственные мероприятия», — сообщил инсайдер.

Информацию подтвердили несколько источников. В пресс-службе МЧС ХМАО рекомендовали обратиться за комментарием в правоохранительные органы.

В пресс-службу УМВД ХМАО и СК направлены запросы. Комментарии силовиков и подробности дела ожидаются позже.

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В ХМАО силовики задержали начальника пожарной части Нижневартовска Игоря Фролова. По данным источников URA.RU, руководителя Пятого пожарно-спасательного отряда (5ПСО) подозревается в получении взятки. «Фролов задержан 19 марта. Уголовное дело уже возбуждено, проводятся оперативно-следственные мероприятия», — сообщил инсайдер. Информацию подтвердили несколько источников. В пресс-службе МЧС ХМАО рекомендовали обратиться за комментарием в правоохранительные органы. В пресс-службу УМВД ХМАО и СК направлены запросы. Комментарии силовиков и подробности дела ожидаются позже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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