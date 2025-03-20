20 марта 2025

Главная тусовщица Сургута отправила заявку на кастинг в группу «Воровайки»

© Служба новостей «URA.RU»
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Блогер из Сургута отправила заявку на кастинг в популярную шансон-группу
Блогер из Сургута отправила заявку на кастинг в популярную шансон-группу Фото:

Ведущая вечеринок в Сургуте (ХМАО) и блоггер Ника Саттарова отправила видеозаявки на кастинг в шансон-группу «Воровайки». Об этом она написала в своих социальных сетях.

«Чисто для прикола решила отправить свои видеофайлы на кастинг в группу „Воровайки“. Мне пришел ответ. Я думала, что дальше прикола это не зайдет», — написала девушка в своем аккаунте в соцсети Instagram (запрещен в России. Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Продюсеры ответили девушке. Они попросили прислать две песни для прослушивания.

Ранее URA.RU писало, что Ника Саттарова сыграла пышную свадьбу в Сургуте. На ней собрались городские блогеры и представители местной индустрии развлечения.

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Ведущая вечеринок в Сургуте (ХМАО) и блоггер Ника Саттарова отправила видеозаявки на кастинг в шансон-группу «Воровайки». Об этом она написала в своих социальных сетях. «Чисто для прикола решила отправить свои видеофайлы на кастинг в группу „Воровайки“. Мне пришел ответ. Я думала, что дальше прикола это не зайдет», — написала девушка в своем аккаунте в соцсети Instagram (запрещен в России. Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Продюсеры ответили девушке. Они попросили прислать две песни для прослушивания. Ранее URA.RU писало, что Ника Саттарова сыграла пышную свадьбу в Сургуте. На ней собрались городские блогеры и представители местной индустрии развлечения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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