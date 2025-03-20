Главная тусовщица Сургута отправила заявку на кастинг в группу «Воровайки»

Ведущая вечеринок в Сургуте (ХМАО) и блоггер Ника Саттарова отправила видеозаявки на кастинг в шансон-группу «Воровайки». Об этом она написала в своих социальных сетях.
«Чисто для прикола решила отправить свои видеофайлы на кастинг в группу „Воровайки“. Мне пришел ответ. Я думала, что дальше прикола это не зайдет», — написала девушка в своем аккаунте в соцсети Instagram (запрещен в России. Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
Продюсеры ответили девушке. Они попросили прислать две песни для прослушивания.
Ранее URA.RU писало, что Ника Саттарова сыграла пышную свадьбу в Сургуте. На ней собрались городские блогеры и представители местной индустрии развлечения.
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