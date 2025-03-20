Власти ХМАО облегчат себе жизнь с помощью искусственного интеллекта

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук заявил о внедрении искусственного интеллекта для оптимизации работы региональных органов власти. Об этом он рассказал во время встречи с участниками федеральной программы «Школа мэров», передает корреспондент URA.RU.
«Мы активно используем цифровые технологии для разработки нормативно-правовых актов. ИИ автоматически анализирует региональную базу данных, выявляет противоречия и помогает управлять ресурсами. Этот опыт будет масштабироваться на муниципалитеты», — отметил Кухарук. По его словам, система уже сокращает сроки подготовки документов и снижает риск ошибок.
Она также добавил, что на данный момент администрация президента РФ тестирует ИИ-инструменты для обработки обращений граждан. Алгоритмы предварительно сортируют заявления по темам, что позволяет ускорить решение вопросов. «Будущие шаги в этом направлении помогут улучшить управление и реагирование на обращения граждан», — заключил губернатор.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО было запущено использование ИИ для контроля состояния дорог в крупных городах Югры, что позволило оперативно реагировать на дефекты и нарушения.
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