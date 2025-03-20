20 марта 2025

Власти ХМАО облегчат себе жизнь с помощью искусственного интеллекта

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор ХМАО Кухарук заявил о внедрении ИИ в работу властей
Губернатор ХМАО Кухарук заявил о внедрении ИИ в работу властей Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук заявил о внедрении искусственного интеллекта для оптимизации работы региональных органов власти. Об этом он рассказал во время встречи с участниками федеральной программы «Школа мэров», передает корреспондент URA.RU.

«Мы активно используем цифровые технологии для разработки нормативно-правовых актов. ИИ автоматически анализирует региональную базу данных, выявляет противоречия и помогает управлять ресурсами. Этот опыт будет масштабироваться на муниципалитеты», — отметил Кухарук. По его словам, система уже сокращает сроки подготовки документов и снижает риск ошибок.

Она также добавил, что на данный момент администрация президента РФ тестирует ИИ-инструменты для обработки обращений граждан. Алгоритмы предварительно сортируют заявления по темам, что позволяет ускорить решение вопросов. «Будущие шаги в этом направлении помогут улучшить управление и реагирование на обращения граждан», — заключил губернатор.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО было запущено использование ИИ для контроля состояния дорог в крупных городах Югры, что позволило оперативно реагировать на дефекты и нарушения.

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук заявил о внедрении искусственного интеллекта для оптимизации работы региональных органов власти. Об этом он рассказал во время встречи с участниками федеральной программы «Школа мэров», передает корреспондент URA.RU. «Мы активно используем цифровые технологии для разработки нормативно-правовых актов. ИИ автоматически анализирует региональную базу данных, выявляет противоречия и помогает управлять ресурсами. Этот опыт будет масштабироваться на муниципалитеты», — отметил Кухарук. По его словам, система уже сокращает сроки подготовки документов и снижает риск ошибок. Она также добавил, что на данный момент администрация президента РФ тестирует ИИ-инструменты для обработки обращений граждан. Алгоритмы предварительно сортируют заявления по темам, что позволяет ускорить решение вопросов. «Будущие шаги в этом направлении помогут улучшить управление и реагирование на обращения граждан», — заключил губернатор. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО было запущено использование ИИ для контроля состояния дорог в крупных городах Югры, что позволило оперативно реагировать на дефекты и нарушения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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