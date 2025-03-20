20 марта 2025

Силовики возбудили дело после инцидента с роженицей из ХМАО, которая лишилась матки

Следственный комитет ХМАО возбудил дело после жалоб роженицы на врачей
© Служба новостей «URA.RU»
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Возбуждено уголовное дело по статье «халатность»
Возбуждено уголовное дело по статье «халатность» Фото:

Следственный комитет Югры возбудил уголовное дело по статье «халатность» после инцидента с 27-летней девушкой из Ханты-Мансийска, которой удалили матку после родов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). По уголовному делу назначена судебно-медицинская экспертиза, а также проводится комплекс других следственных и процессуальных действий», — сообщили агентству в ведомстве.

Ранее агентство писало, что в Ханты-Мансийске пациентке роддома после сложных родов удалили матку. Девушка обвиняет врачей в ошибке.

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Следственный комитет Югры возбудил уголовное дело по статье «халатность» после инцидента с 27-летней девушкой из Ханты-Мансийска, которой удалили матку после родов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). По уголовному делу назначена судебно-медицинская экспертиза, а также проводится комплекс других следственных и процессуальных действий», — сообщили агентству в ведомстве. Ранее агентство писало, что в Ханты-Мансийске пациентке роддома после сложных родов удалили матку. Девушка обвиняет врачей в ошибке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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