Силовики возбудили дело после инцидента с роженицей из ХМАО, которая лишилась матки

Следственный комитет Югры возбудил уголовное дело по статье «халатность» после инцидента с 27-летней девушкой из Ханты-Мансийска, которой удалили матку после родов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). По уголовному делу назначена судебно-медицинская экспертиза, а также проводится комплекс других следственных и процессуальных действий», — сообщили агентству в ведомстве.
Ранее агентство писало, что в Ханты-Мансийске пациентке роддома после сложных родов удалили матку. Девушка обвиняет врачей в ошибке.
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