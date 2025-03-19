Мобилизованный из ХМАО, вернувшийся из украинского плена, тяжело ранен

Один из трех пленных участников специальной военной операции из ХМАО, которых вернули в результате последнего обмена пленными с Украиной, получил тяжелое ранение. Источник в политическом истеблишменте региона сообщил, что речь идет о мобилизованном из Нижневартовска.
«Наш боец, мобилизованный из Нижневартовска, тяжело ранен. Он попал в плен, и ему ампутировали там ногу. Мы смогли обменять его и еще двух югорчан, и сейчас им оказывают всю необходимую помощь», — сообщил инсайдер.
Информацию о тяжелом ранении мобилизованного бойца подтвердила уполномоченный по правам человека Наталья Стребкова. Однако раскрыть информацию о диагнозе и подробностях получения ранения отказалась.
Югорчане ждали обмена пленными несколько месяцев, удалось вернуть двух контрактников и одного мобилизованного. Минобороны сообщает, что группу из 175 пленных доставили в Белоруссию 19 марта. Скоро их перевезут в Россию. Содействие в обмене оказали ОАЭ.
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