19 марта 2025

Мобилизованный из ХМАО, вернувшийся из украинского плена, тяжело ранен

© Служба новостей «URA.RU»
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Боец из Нижневартовска вернулся из плена с тяжелым ранением
Боец из Нижневартовска вернулся из плена с тяжелым ранением Фото:

Один из трех пленных участников специальной военной операции из ХМАО, которых вернули в результате последнего обмена пленными с Украиной, получил тяжелое ранение. Источник в политическом истеблишменте региона сообщил, что речь идет о мобилизованном из Нижневартовска.

«Наш боец, мобилизованный из Нижневартовска, тяжело ранен. Он попал в плен, и ему ампутировали там ногу. Мы смогли обменять его и еще двух югорчан, и сейчас им оказывают всю необходимую помощь», — сообщил инсайдер.

Информацию о тяжелом ранении мобилизованного бойца подтвердила уполномоченный по правам человека Наталья Стребкова. Однако раскрыть информацию о диагнозе и подробностях получения ранения отказалась.

Югорчане ждали обмена пленными несколько месяцев, удалось вернуть двух контрактников и одного мобилизованного. Минобороны сообщает, что группу из 175 пленных доставили в Белоруссию 19 марта. Скоро их перевезут в Россию. Содействие в обмене оказали ОАЭ. 

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Один из трех пленных участников специальной военной операции из ХМАО, которых вернули в результате последнего обмена пленными с Украиной, получил тяжелое ранение. Источник в политическом истеблишменте региона сообщил, что речь идет о мобилизованном из Нижневартовска. «Наш боец, мобилизованный из Нижневартовска, тяжело ранен. Он попал в плен, и ему ампутировали там ногу. Мы смогли обменять его и еще двух югорчан, и сейчас им оказывают всю необходимую помощь», — сообщил инсайдер. Информацию о тяжелом ранении мобилизованного бойца подтвердила уполномоченный по правам человека Наталья Стребкова. Однако раскрыть информацию о диагнозе и подробностях получения ранения отказалась. Югорчане ждали обмена пленными несколько месяцев, удалось вернуть двух контрактников и одного мобилизованного. Минобороны сообщает, что группу из 175 пленных доставили в Белоруссию 19 марта. Скоро их перевезут в Россию. Содействие в обмене оказали ОАЭ. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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