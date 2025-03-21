Губернатор ХМАО презентовал региональный аналог Госсовета российским мэрам

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук представил первые результаты по обновлению Совета муниципальных образований
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук представил первые результаты по обновлению Совета муниципальных образований Фото:

В Ханты-Мансийске проходит региональный день форума «Малая Родина — Сила России», на который съехались муниципалы со всей страны. Губернатор ХМАО Руслан Кухарук рассказал, как проходит перестройка югорского Совета муниципальных образований, передает журналист URA.RU.

«Наша цель — сделать регион и муниципалитеты единой командой. Не просто отчитаться, а решить проблему. Не спустить указание, а услышать жителей. Так мы уходим от формализма к реальным делам», — рассказал глава региона.

Во времена экс-губернатора Натальи Комаровой члены Совета МО собирались от силы пару раз в год, решения органа носили рекомендательный характер. В конце 2024 года новым главой региона было принято решение о начале перезагрузки.

Теперь в Совет МО входят и члены правительства Югры, местные власти налаживают межмуниципальное сотрудничество друг с другом и с ВАРМСУ, перенимают лучшие практики и готовятся к «большим выборам». Запланировано проведение выездных заседаний правительства на территориях и создание внештатного департамента по вопросам МСУ.

У каждого муниципалитета появился свой куратор из числа заместителей главы региона. Кроме того, муниципалы совместно участвуют в совместных проектах округа — например, программе «Доброслужащие», в рамках которой чиновники и депутаты во время своих отпусков едут в зоне СВО, где работают две недели в качестве волонтеров.

Кухарук призвал глав других регионов слышать глав. Сам он, будучи еще врио губернатора, объехал всю Югру и собрал запросы жителей и муниципалов, на основании которых уже несколько месяцев спустя были внесены поправки в бюджет округа.

Ранее URA.RU сообщало о планах губернатора ХМАО создать региональный аналог Госсовета, чтобы лучше погружаться в проблемы муниципалитетов. Власти округа встраиваются в работу Совета муниципальных образований Югры, и в его составе появились чиновники окружного правительства и региональные депутаты.

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В Ханты-Мансийске проходит региональный день форума «Малая Родина — Сила России», на который съехались муниципалы со всей страны. Губернатор ХМАО Руслан Кухарук рассказал, как проходит перестройка югорского Совета муниципальных образований, передает журналист URA.RU. «Наша цель — сделать регион и муниципалитеты единой командой. Не просто отчитаться, а решить проблему. Не спустить указание, а услышать жителей. Так мы уходим от формализма к реальным делам», — рассказал глава региона. Во времена экс-губернатора Натальи Комаровой члены Совета МО собирались от силы пару раз в год, решения органа носили рекомендательный характер. В конце 2024 года новым главой региона было принято решение о начале перезагрузки. Теперь в Совет МО входят и члены правительства Югры, местные власти налаживают межмуниципальное сотрудничество друг с другом и с ВАРМСУ, перенимают лучшие практики и готовятся к «большим выборам». Запланировано проведение выездных заседаний правительства на территориях и создание внештатного департамента по вопросам МСУ. У каждого муниципалитета появился свой куратор из числа заместителей главы региона. Кроме того, муниципалы совместно участвуют в совместных проектах округа — например, программе «Доброслужащие», в рамках которой чиновники и депутаты во время своих отпусков едут в зоне СВО, где работают две недели в качестве волонтеров. Кухарук призвал глав других регионов слышать глав. Сам он, будучи еще врио губернатора, объехал всю Югру и собрал запросы жителей и муниципалов, на основании которых уже несколько месяцев спустя были внесены поправки в бюджет округа. Ранее URA.RU сообщало о планах губернатора ХМАО создать региональный аналог Госсовета, чтобы лучше погружаться в проблемы муниципалитетов. Власти округа встраиваются в работу Совета муниципальных образований Югры, и в его составе появились чиновники окружного правительства и региональные депутаты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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