Губернатор ХМАО презентовал региональный аналог Госсовета российским мэрам

В Ханты-Мансийске проходит региональный день форума «Малая Родина — Сила России», на который съехались муниципалы со всей страны. Губернатор ХМАО Руслан Кухарук рассказал, как проходит перестройка югорского Совета муниципальных образований, передает журналист URA.RU.
«Наша цель — сделать регион и муниципалитеты единой командой. Не просто отчитаться, а решить проблему. Не спустить указание, а услышать жителей. Так мы уходим от формализма к реальным делам», — рассказал глава региона.
Во времена экс-губернатора Натальи Комаровой члены Совета МО собирались от силы пару раз в год, решения органа носили рекомендательный характер. В конце 2024 года новым главой региона было принято решение о начале перезагрузки.
Теперь в Совет МО входят и члены правительства Югры, местные власти налаживают межмуниципальное сотрудничество друг с другом и с ВАРМСУ, перенимают лучшие практики и готовятся к «большим выборам». Запланировано проведение выездных заседаний правительства на территориях и создание внештатного департамента по вопросам МСУ.
У каждого муниципалитета появился свой куратор из числа заместителей главы региона. Кроме того, муниципалы совместно участвуют в совместных проектах округа — например, программе «Доброслужащие», в рамках которой чиновники и депутаты во время своих отпусков едут в зоне СВО, где работают две недели в качестве волонтеров.
Кухарук призвал глав других регионов слышать глав. Сам он, будучи еще врио губернатора, объехал всю Югру и собрал запросы жителей и муниципалов, на основании которых уже несколько месяцев спустя были внесены поправки в бюджет округа.
Ранее URA.RU сообщало о планах губернатора ХМАО создать региональный аналог Госсовета, чтобы лучше погружаться в проблемы муниципалитетов. Власти округа встраиваются в работу Совета муниципальных образований Югры, и в его составе появились чиновники окружного правительства и региональные депутаты.
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