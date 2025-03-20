20 марта 2025

Сотни жителей ХМАО стали должниками из-за ошибок судебных приставов

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура вступилась за югорчан, которые по ошибке были признаны должниками
Прокуратура вступилась за югорчан, которые по ошибке были признаны должниками Фото:

В Югре почти 200 жителей стали должниками из-за ошибок судебных приставов на стадии возбуждения исполнительных производств. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

«В 2024 году установлено почти 200 таких фактов, большинство из них допущено в результате ошибки судебных приставов на стадии возбуждения исполнительных производств. Кроме того, выявлены многочисленные нарушения порядка рассмотрения обращений граждан, с которых произведены незаконные взыскания» — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуратура вступилась за югорчан и восстановила права 40 человек, которых по ошибке признали должниками. По итогам проверки надзорное ведомство выявило 60 нарушений, 13 должностных лиц понесли дисциплинарную ответственность, один иск был направлен в суд и удовлетворен.

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В Югре почти 200 жителей стали должниками из-за ошибок судебных приставов на стадии возбуждения исполнительных производств. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона. «В 2024 году установлено почти 200 таких фактов, большинство из них допущено в результате ошибки судебных приставов на стадии возбуждения исполнительных производств. Кроме того, выявлены многочисленные нарушения порядка рассмотрения обращений граждан, с которых произведены незаконные взыскания» — сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Прокуратура вступилась за югорчан и восстановила права 40 человек, которых по ошибке признали должниками. По итогам проверки надзорное ведомство выявило 60 нарушений, 13 должностных лиц понесли дисциплинарную ответственность, один иск был направлен в суд и удовлетворен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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