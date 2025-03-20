20 марта 2025

В Нижневартовске пожарные спасли шесть человек из горящей квартиры

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники МЧС спасли семью из шести человек и эвакуировали 16 соседей
Сотрудники МЧС спасли семью из шести человек и эвакуировали 16 соседей Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) пожарные потушили возгорание в квартире многоэтажного дома и спасли шесть человек, один из которых ребенок. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

«Спасены 6 человек (1 ребенок) пожарными с использованием СИЗОД. Эвакуированы 16 человек (1 ребенок). Пострадавших нет», — сообщает ведомство в своем telegram-канале.

В ночь на 21 марта в Нижневартовске загорелась квартира в шестнадцатиэтажном доме по улице Дружбы народов. Горел первый этаж. Пожарные ликвидировали очаг и спасли людей. Причиной возгорания стала неисправность электрооборудования.

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В Нижневартовске (ХМАО) пожарные потушили возгорание в квартире многоэтажного дома и спасли шесть человек, один из которых ребенок. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона. «Спасены 6 человек (1 ребенок) пожарными с использованием СИЗОД. Эвакуированы 16 человек (1 ребенок). Пострадавших нет», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. В ночь на 21 марта в Нижневартовске загорелась квартира в шестнадцатиэтажном доме по улице Дружбы народов. Горел первый этаж. Пожарные ликвидировали очаг и спасли людей. Причиной возгорания стала неисправность электрооборудования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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