В Нижневартовске пожарные спасли шесть человек из горящей квартиры

Сотрудники МЧС спасли семью из шести человек и эвакуировали 16 соседей
В Нижневартовске (ХМАО) пожарные потушили возгорание в квартире многоэтажного дома и спасли шесть человек, один из которых ребенок. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.
«Спасены 6 человек (1 ребенок) пожарными с использованием СИЗОД. Эвакуированы 16 человек (1 ребенок). Пострадавших нет», — сообщает ведомство в своем telegram-канале.
В ночь на 21 марта в Нижневартовске загорелась квартира в шестнадцатиэтажном доме по улице Дружбы народов. Горел первый этаж. Пожарные ликвидировали очаг и спасли людей. Причиной возгорания стала неисправность электрооборудования.
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