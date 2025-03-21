Губернатор ХМАО раскрыл секрет совмещения работы и хобби

Глава ХМАО Руслан Кухарук в ходе встречи с участниками программы «Школа мэров» рассказал, как находит время для личных увлечений при напряженном графике. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
«Если работа в органах власти — это служение, то хобби должно переплетаться с твоим призванием. Для меня это спорт: плавание и велосипед помогают перезагрузиться, посмотреть на проблемы под другим углом», — рассказал Кухарук. Он добавил, что даже в выходные дни старается выезжать на велопрогулки, как это делал, возглавляя Тюмень.
По словам губернатора, такая работа требует погружения 24/7: «Ты должен знать свою территорию, как свою квартиру. Если узнал о проблеме от жителей — поблагодари их, а не жди отчетов». По его словам, такой подход позволяет не только эффективно решать задачи, но и сохранять эмоциональный баланс.
Ранее URA.RU рассказывало о необычных хобби глав муниципалитетов, которые помогают им справляться с напряженным рабочим графиком. Например, мэр Сургута Максим Слепов увлекается коллекционированием, а мэр Белоярского района Сергей Маненков ведет личный фуд-блог.
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