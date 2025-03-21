Губернатор ХМАО раскрыл секрет совмещения работы и хобби

Губернатор ХМАО отдыхает от политики, плавая и катаясь на велосипеде
© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор ХМАО Кухарук отдыхает от политики, плавая и катаясь на велосипеде
Губернатор ХМАО Кухарук отдыхает от политики, плавая и катаясь на велосипеде Фото:

Глава ХМАО Руслан Кухарук в ходе встречи с участниками программы «Школа мэров» рассказал, как находит время для личных увлечений при напряженном графике. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Если работа в органах власти — это служение, то хобби должно переплетаться с твоим призванием. Для меня это спорт: плавание и велосипед помогают перезагрузиться, посмотреть на проблемы под другим углом», — рассказал Кухарук. Он добавил, что даже в выходные дни старается выезжать на велопрогулки, как это делал, возглавляя Тюмень.

По словам губернатора, такая работа требует погружения 24/7: «Ты должен знать свою территорию, как свою квартиру. Если узнал о проблеме от жителей — поблагодари их, а не жди отчетов». По его словам, такой подход позволяет не только эффективно решать задачи, но и сохранять эмоциональный баланс.

Ранее URA.RU рассказывало о необычных хобби глав муниципалитетов, которые помогают им справляться с напряженным рабочим графиком. Например, мэр Сургута Максим Слепов увлекается коллекционированием, а мэр Белоярского района Сергей Маненков ведет личный фуд-блог.

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Глава ХМАО Руслан Кухарук в ходе встречи с участниками программы «Школа мэров» рассказал, как находит время для личных увлечений при напряженном графике. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Если работа в органах власти — это служение, то хобби должно переплетаться с твоим призванием. Для меня это спорт: плавание и велосипед помогают перезагрузиться, посмотреть на проблемы под другим углом», — рассказал Кухарук. Он добавил, что даже в выходные дни старается выезжать на велопрогулки, как это делал, возглавляя Тюмень. По словам губернатора, такая работа требует погружения 24/7: «Ты должен знать свою территорию, как свою квартиру. Если узнал о проблеме от жителей — поблагодари их, а не жди отчетов». По его словам, такой подход позволяет не только эффективно решать задачи, но и сохранять эмоциональный баланс. Ранее URA.RU рассказывало о необычных хобби глав муниципалитетов, которые помогают им справляться с напряженным рабочим графиком. Например, мэр Сургута Максим Слепов увлекается коллекционированием, а мэр Белоярского района Сергей Маненков ведет личный фуд-блог.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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