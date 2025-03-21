В ХМАО депутаты наградили бюджетника, судимого за пьяную езду

Депутаты думы Урая приняли решение наградить благодарственным письмом Александра Плотникова, сотрудника МАУ «Культура», несмотря на его административное наказание за управление автомобилем в пьяном виде без прав в 2023 году. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Проектом предлагается депутатам принять соответствующее решение Думы города Урай», — указано в пояснительной записке комиссии по наградам (копия документа есть в распоряжении редакции, — ред.). В материалах подчеркивается, что кандидатура Плотникова была одобрена комиссией 19 марта 2025 года на основании ходатайства от руководства МАУ «Культура».
По данным судебных документов, которые также есть в распоряжении редакции, в феврале 2023 года Плотников был задержан за пьяное вождение без прав и приговорен к 10 суткам административного ареста. Медицинское освидетельствование подтвердило наличие алкоголя. Несмотря на это, в наградных материалах Думы не упоминается его административная ответственность.
В думу Урая был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО лишенного прав депутата думы Нижневартовска Руслана Куштанова исключили из списка членов партии «Единая Россия». Он получил наказание за пьяное ДТП и отказ от медосвидетельствования, влетев на своем Infinity в стоящую на светофоре Honda 1 декабря, спровоцировав тройную аварию.
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