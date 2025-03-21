Топливный оператор получил престижную премию Правительства России

Компания «Газпромнефть — Региональные продажи» получила премию за развитие эффективной системы контроля качества моторного топлива. Распоряжение о присуждении награды подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, сообщила URA.RU пресс-служба предприятия.
«Для лауреатов это предмет гордости, признание заслуг на самом высоком уровне. Для всех предприятий страны — источник лучших практик, стимул для совершенствования своей деятельности», — приводят в сообщении слова министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова.
Компания выстроила сеть современных топливных терминалов и бензовозный парк для доставки дизеля и бензина. Их качество контролируется в лабораториях предприятия и с помощью собственной цифровой системы.
«Лауреаты премии — это те, кто прошел тщательный аудит экспертов Роскачества лучше остальных компаний. Те, кто сделал качество не просто приоритетом, а частью своей культуры, формируя новый стандарт ответственности и профессионализма для российских организаций», — добавил руководитель Роскачества Максим Протасов.
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