Топливный оператор получил престижную премию Правительства России

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«Газпромнефть – Региональные продажи» получила премию правительства РФ
«Газпромнефть – Региональные продажи» получила премию правительства РФ Фото:

Компания «Газпромнефть — Региональные продажи» получила премию за развитие эффективной системы контроля качества моторного топлива. Распоряжение о присуждении награды подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, сообщила URA.RU пресс-служба предприятия.

«Для лауреатов это предмет гордости, признание заслуг на самом высоком уровне. Для всех предприятий страны — источник лучших практик, стимул для совершенствования своей деятельности», — приводят в сообщении слова министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова.

Компания выстроила сеть современных топливных терминалов и бензовозный парк для доставки дизеля и бензина. Их качество контролируется в лабораториях предприятия и с помощью собственной цифровой системы.

«Лауреаты премии — это те, кто прошел тщательный аудит экспертов Роскачества лучше остальных компаний. Те, кто сделал качество не просто приоритетом, а частью своей культуры, формируя новый стандарт ответственности и профессионализма для российских организаций», — добавил руководитель Роскачества Максим Протасов.

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Компания «Газпромнефть — Региональные продажи» получила премию за развитие эффективной системы контроля качества моторного топлива. Распоряжение о присуждении награды подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, сообщила URA.RU пресс-служба предприятия. «Для лауреатов это предмет гордости, признание заслуг на самом высоком уровне. Для всех предприятий страны — источник лучших практик, стимул для совершенствования своей деятельности», — приводят в сообщении слова министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова. Компания выстроила сеть современных топливных терминалов и бензовозный парк для доставки дизеля и бензина. Их качество контролируется в лабораториях предприятия и с помощью собственной цифровой системы. «Лауреаты премии — это те, кто прошел тщательный аудит экспертов Роскачества лучше остальных компаний. Те, кто сделал качество не просто приоритетом, а частью своей культуры, формируя новый стандарт ответственности и профессионализма для российских организаций», — добавил руководитель Роскачества Максим Протасов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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