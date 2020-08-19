19 августа 2020
18 августа 2020

Жители ЯНАО стали умирать от коронавируса ежедневно

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Алексея Текслера в ОКБ-2 для проверки готовности к пандемии. Челябинск, палата, роддом, больничная палата, медики, медицина, врачи, больница
Летальные исходы от COVID в ЯНАО отмечаются третий день подряд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки в ЯНАО от коронавируса скончался один человек, сообщает окружной оперативный штаб по борьбе с распространение COVID. Число летальных случаев в регионе достигло 85, смертность наблюдается уже третий день подряд.

«Один умерший за сутки, всего 85», — говорится в сводке оперштаба от 20 августа. Всего с начала пандемии из 12829 заболевших в регионе выздоровели 12131 человек.

За сутки зафиксировано 69 подтвердившихся случаев коронавируса и 181 случай выздоровления. На 20 июня в стационарах остаются 293 пациента, из которых семеро — в тяжелом состоянии, один — в крайне тяжелом, трое — на ИВЛ.

При этом из всего числа вновь заболевших лишь девять — вахтовики, остальные являются местными. Лидируют по числу новых случаев COVID крупные города — Ноябрьск (15) и Новый Уренгой (10).

В настоящий момент ЯНАО находится на втором этапе снятия карантина по коронавирусу, однако общий режим ограничений продлен до 31 августа. Коэффициент распространения инфекции (Rt) в регионе превышает 0,9, что означает, что ЯНАО должен находиться лишь на первом этапе отмены карантина.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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