Жители ЯНАО стали умирать от коронавируса ежедневно

За минувшие сутки в ЯНАО от коронавируса скончался один человек, сообщает окружной оперативный штаб по борьбе с распространение COVID. Число летальных случаев в регионе достигло 85, смертность наблюдается уже третий день подряд.
«Один умерший за сутки, всего 85», — говорится в сводке оперштаба от 20 августа. Всего с начала пандемии из 12829 заболевших в регионе выздоровели 12131 человек.
За сутки зафиксировано 69 подтвердившихся случаев коронавируса и 181 случай выздоровления. На 20 июня в стационарах остаются 293 пациента, из которых семеро — в тяжелом состоянии, один — в крайне тяжелом, трое — на ИВЛ.
При этом из всего числа вновь заболевших лишь девять — вахтовики, остальные являются местными. Лидируют по числу новых случаев COVID крупные города — Ноябрьск (15) и Новый Уренгой (10).
В настоящий момент ЯНАО находится на втором этапе снятия карантина по коронавирусу, однако общий режим ограничений продлен до 31 августа. Коэффициент распространения инфекции (Rt) в регионе превышает 0,9, что означает, что ЯНАО должен находиться лишь на первом этапе отмены карантина.
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