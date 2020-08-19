Депутат с нескрываемым интересом выслушал просьбы жителей Краснотурьинска и переадресовал их местной администрации «Краснотурьинск Live», ВК

Жители Краснотурьинска высказали недовольство поведением депутата Госдумы РФ Антона Шипулина. Народный избранник провел прием граждан без маски, сообщает паблик «Краснотурьинск Live» в соцсети «ВКонтакте».

Краснотурьинцы припомнили, что парламентарий недавно переболел коронавирусом. «Достоверно не известно является он сейчас переносчиком или нет», — написал в сети пользователь Сергей Новиков. При этом, отмечают местные жители, записавшихся на прием к Шипулину маски заставляли надевать в обязательном порядке. Всего на встречу пришло 11 человек. Они обратились к Шипулину с самыми разными просьбами: у одних проблемы со светом, у других с водой, у третьих нет газа. Один из жителей пожаловался, что в спорткружке дома культуры «Горняк» нет спортинвентаря.

Из всего перечисленного депутат обеспокоился только спортинвентарем и предложил просителю написать заявление в свой благотворительный фонд. Решение остальных проблем было переложено на плечи местной администрации. Сам Антон Шипулин оказался недоступен для комментариев. Пресс-секретарь депутата посоветовал корреспонденту URA.RU обратиться к помощнику, который находится с парламентарием в поездке и пообещал выслать номер мобильного телефона. Однако обещание так и не было выполнено.

Ранее краснотурьинские паблики рассказывали, как местных школьников заставили почти час ждать депутата на морозе. Кроме того, сообщалось, как мэр Краснотурьинска Александр Устинов заявил, будто муниципалитету урезали областные субсидии из-за плохого голосования на довыборах в 2019 году, где Шипулин получил депутатский мандат.