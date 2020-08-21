На борьбу с пандемией придется потратить около двух лет Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 22 августа, — 255-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 165-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным coronavirus-monitor, количество зараженных по всему миру достигло отметки в 23 098 946 (+249 153 за сутки). Вылечились 15 882 784 пациентов (+189 255), жертвами инфекции стали 808 716 человек (+6 416).

Антилидером по заболеваемости остаются Соединенные Штаты Америки, где выявлено уже 5 796 727 случая заражения. Жертвами вируса стали более 179 тысяч граждан страны. Затем следует Бразилия с 3 536 488 заболевших, эту тройку замыкает Индия, где насчитывается 2 973 368 инфицированных. Россия остается на четвертом месте: количество заболевших в нашей стране постепенно приближается к миллиону, на данный момент зафиксировано 947 018 человек.

Вакцина и лекарство от коронавируса

Вакцину от COVID тестировали с помощью вируса Эболы. Препарат не отличается от других сывороток выраженностью побочных эффектов, поставившие Sputnik V люди чувствуют себя хорошо. Для дальнейшего испытания вакцины были рекомендованы Минздравом восемь российских больниц, однако согласились не все учреждения. Например, представители екатеринбургской больница №7 отказались в проведении исследования. Однако помочь с тестированием Sputnik V готова Венесуэла. Представители страны уже готовы предоставить 500 добровольцев.

Клинические испытания второй вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» закончатся в сентябре 2020 года, сообщает Роспотрбнадзор. Все добровольцы, получившие препарат, чувствуют себя хорошо. Экспорт российской вакцины может начаться весной 2021 года. Министр промышленности Денис Мантуров отметил, что это произойдет, когда Россия выйдет на качественный объем производства в стране. В Минздраве РФ предупредили россиян о том, что предзаказ вакцины от коронавируса невозможен. Все объявления, которые появляются в интернете, являются фейком. В ВОЗ считают, что создание вакцины не приведет к немедленному прекращению пандемии.

Коронавирус в России

В России число заболевших новой коронавирусной инфекцией за сутки вновь выросло. За последние 24 часа в стране зарегистрировано 4 870 случаев заболевания COVID-19. При этом накануне были выявлены 4 785 человек с коронавирусом.

Иммунолог Михаил Костинов уверен: вторая волна коронавируса в любом случае будет слабее первой. Многие уже переболели и защищены иммунитетом. Несмотря на это, власти не исключают вспышку заболеваемости. Правительство Москвы занялось подготовкой столичных школ к переходу на дистанционное обучение. В мэрию был назначен профильный чиновник, который решит проблемы с дистантом, выявленные прошедшей весной. В ХМАО пока готовятся к обычному режиму работы школ, однако родители отказываются отправлять детей в образовательные учреждения. Из-за того, что учителям разрешили не носить маски, а справки о состоянии здоровья нужны не всем ученикам, родители бояться отпускать детей в школу.

Россиянам открыли въезд в Киргизию. В перечень вошли государства, где наблюдается снижение случаев коронавируса и стабилизация эпидемиологической ситуации. Помимо РФ в список включили Азербайджан, Армению, Белоруссию, Грузию, Казахстан, Туркменистан, а также ряд азиатских и европейских государств.

Коронавирус в мире

В ВОЗ рассчитывают, что пандемия коронавируса может завершиться менее чем за два года. Представители организации уверены: благодаря знаниям и существующим технологиям распространение COVID-19 можно остановить.

Ученые выяснили причину быстрой потери иммунитета к коронавирусу. По их мнению, излишняя активизация иммунитета и другие нарушения в его работе при тяжелой форме COVID-19 мешают формированию клеток, вырабатывающих антитела к вирусу.

Boeing создает портативные ультрафиолетовые излучатели для обработки салонов в пандемию. Речь идет о своего рода жезле, излучающем ультрафиолетовый свет. Корпорация планирует предстоящей осенью запатентовать разработку и наладить ее промышленный выпуск.