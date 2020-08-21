Сегодня, 22 августа, — 255-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 165-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.
По данным coronavirus-monitor, количество зараженных по всему миру достигло отметки в 23 098 946 (+249 153 за сутки). Вылечились 15 882 784 пациентов (+189 255), жертвами инфекции стали 808 716 человек (+6 416).
Антилидером по заболеваемости остаются Соединенные Штаты Америки, где выявлено уже 5 796 727 случая заражения. Жертвами вируса стали более 179 тысяч граждан страны. Затем следует Бразилия с 3 536 488 заболевших, эту тройку замыкает Индия, где насчитывается 2 973 368 инфицированных. Россия остается на четвертом месте: количество заболевших в нашей стране постепенно приближается к миллиону, на данный момент зафиксировано 947 018 человек.
Вакцина и лекарство от коронавируса
Вакцину от COVID тестировали с помощью вируса Эболы. Препарат не отличается от других сывороток выраженностью побочных эффектов, поставившие Sputnik V люди чувствуют себя хорошо. Для дальнейшего испытания вакцины были рекомендованы Минздравом восемь российских больниц, однако согласились не все учреждения. Например, представители екатеринбургской больница №7 отказались в проведении исследования. Однако помочь с тестированием Sputnik V готова Венесуэла. Представители страны уже готовы предоставить 500 добровольцев.
Клинические испытания второй вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» закончатся в сентябре 2020 года, сообщает Роспотрбнадзор. Все добровольцы, получившие препарат, чувствуют себя хорошо.
Коронавирус в России
В России число заболевших новой коронавирусной инфекцией за сутки вновь выросло. За последние 24 часа в стране зарегистрировано 4 870 случаев заболевания COVID-19. При этом накануне были выявлены 4 785 человек с коронавирусом.
Иммунолог Михаил Костинов уверен: вторая волна коронавируса в любом случае будет слабее первой. Многие уже переболели и защищены иммунитетом. Несмотря на это, власти не исключают вспышку заболеваемости. Правительство Москвы занялось подготовкой столичных школ к переходу на дистанционное обучение. В мэрию был назначен профильный чиновник, который решит проблемы с дистантом, выявленные прошедшей весной. В ХМАО пока готовятся к обычному режиму работы школ, однако родители отказываются отправлять детей в образовательные учреждения. Из-за того, что учителям разрешили не носить маски, а справки о состоянии здоровья нужны не всем ученикам, родители бояться отпускать детей в школу.
Россиянам открыли въезд в Киргизию. В перечень вошли государства, где наблюдается снижение случаев коронавируса и стабилизация эпидемиологической ситуации. Помимо РФ в список включили Азербайджан, Армению, Белоруссию, Грузию, Казахстан, Туркменистан, а также ряд азиатских и европейских государств.
Коронавирус в мире
В ВОЗ рассчитывают, что пандемия коронавируса может завершиться менее чем за два года. Представители организации уверены: благодаря знаниям и существующим технологиям распространение COVID-19 можно остановить.
Ученые выяснили
Boeing создает портативные ультрафиолетовые излучатели для обработки салонов в пандемию. Речь идет о своего рода жезле, излучающем ультрафиолетовый свет. Корпорация планирует предстоящей осенью запатентовать разработку и наладить ее промышленный выпуск.
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