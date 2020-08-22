По словам адвоката, следов ДНК Ефремова на подушке безопасности не обнаружено Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

За рулем автомобиля Михаила Ефремова в момент ДТП был другой человек. ДНК актера на подушке безопасности не обнаружено. Об этом заявил бывший адвокат Ефремова Эльман Пашаев в прямом эфире передачи «Соловьев-Live».

«За рулем автомобиля был другой человек и я знаю, кто это», — отметил Пашаев.

Он уточнил, что возле бара за руль машины сел сам актер. Но через несколько метров он пересел на пассажирской сиденье, а водителем стал другой человек. При это раскрыть личность реального виновника ДТП Пашаев пока не может. Адвокат утверждает, что экспертиза обнаружила на водительской подушке безопасности следы эпителия Ефремова, однако они могли там оказаться, когда он искал права после ДТП. А ДНК актера на подушке отсутствуют, они принадлежат другому человеку. Соловьев после этого подчеркнул, что видел результаты экспертизы и они не соответствуют информации Пашаева.

Ранее Ефремов отказался от всех своих адвокатов, в том числе от услуг Эльмана Пашаева. Артист попал в ДТП в июне в центре Москвы: он выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Ее водитель Сергей Захаров позднее скончался в больнице. Тогда в крови артиста были найдены следы алкоголя и наркотиков. До 2021 года артиста поместили под домашний арест, напоминает РАПСИ . За совершенное преступление Ефремову грозит 12 лет лишения свободы, однако пока актер не признал свою вину в ДТП.

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