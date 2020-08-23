В городе-спутнике Челябинска закрывают ковидный госпиталь

В Челябинской области продолжают закрывать ковидные базы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ковидный госпиталь в Копейске, городе-спутнике Челябинска, будет закрыт 21 сентября. Закрытие пройдет согласно графику, утвержденному министерства здравоохранения региона. Как сообщили URA.RU в пресс-службе минздрава, с 15 сентября здесь прекратится прием пациентов.

«Ковидные базы закрываются в связи с улучшением эпидемиологической обстановки, — напомнили URA.RU в пресс-службе министерства. — В Копейске восстановление профильной деятельности лечебного учреждения запланировано после 21 сентября». В минздраве отметили, что в случае новой вспышки коронавируса, отделение будет открыто вновь, коечный фонд восстановят за три дня.

Речь идет о стационаре горбольницы №1 в поселке Потанино, входящего в территорию Копейска. «Все помещения стационара и поликлиники будут обработаны специалистами дезстанции Роспотребнадзора. Затем будут взяты смывы и после подтверждения полной дезинфекции помещений и оборудования стационар и поликлиника приступят к работе в обычном режиме», — цитирует главврача Алексея Алешковича «Копейский рабочий». Тех, кто на 21 сентября будет продолжать лечение переведут в другие больницы.

Ковидные базы в Челябинской области стали закрываться с 10 августа. Решение о восстановлении профильной деятельности больниц, переоборудованных под лечение больных COVID-19, принял губернатор Алексей Текслер. В области уже целый ряд учреждений вернулся к обычному режиму работы.