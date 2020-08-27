Российские и американские военные регулярно сталкиваются в Сирии Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Война в Сирии

Обвинения в адрес Москвы с вязи с ДТП, в котором участвовали действующие в Сирии российские и американские военные, могут сыграть на руку американскому руководству в преддверии президентских выборов. Об этом URA.RU рассказал участник военных операций в Сирии на условиях анонимности.

Ранее США заявили, что российские военные спровоцировали ДТП в Сирии, в результате которого пострадали несколько американских солдат, пишет «Царьград». В Минобороны РФ ответили, что американские военнослужащие попытались блокировать патруль военной полиции РФ, передает агентство Nation News.

«Почему они сейчас этот момент качнули?.. Сами же знаете, что у них [президентские] выборы не за горами. То есть, такие события можно всегда привязывать к подобным мероприятиям. Вот надо показать свою сильную позицию», — поделился собеседник агентства.

По словам участника военных операций в Сирии, российские и американские военные регулярно сталкиваются между собой. «Обычно это все происходит не намерено. По крайней мере, я был свидетелем нескольких таких происшествий. Это заранее никем не планируется. Просто координации между [российским и американским] штабами нет. У них свои задачи, у нас свои», — отметил он.

Нынешняя ситуация с ДТП навряд ли приведет к чему-нибудь серьезному, полагает собеседник агентства. «Я считаю, что это политика, и не более. Конфронтации никакой не было, и нет. Парни, которые там находятся, когда попадают в такие передряги [с американцами], выйдут, покурят, руки пожмут, да разойдутся», — заключил участник военных операций в Сирии.

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