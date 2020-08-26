Американцы нашли повод для конфликта с Россией в Сирии Фото: depositphotos.com

Соединенные Штаты заявили, что российские военные спровоцировали ДТП в Сирии, в результате которых пострадали несколько американских солдат. Вашингтон отмечает, что не намерен привести этот инцидент к эскалации, однако оставляет за собой «неотъемлемое право на самооборону».

Поводом к резкому заявлению стал инцидент на северо-востоке Сирии между российскими и американскими военными (официальных подтверждений в минобороны РФ ему не нашлось — РИА «Новости»), однако Вашингтон утверждает, что российская техника врезалась в бронеавтомобиль коалиции, в результате чего «пострадал экипаж машины». «Действия, подобные этим, являются нарушением протоколов деконфликтинга, которые были утверждены Соединенными Штатами и Россией в декабре 2019 года», — заявил руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Эллиот, его слова приводит ТАСС.

Ранее глава генерального штаба Валерий Герасимов и председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли провели телефонный разговор обсуждая этот инцидент, детали беседы они сохранили в тайне.

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