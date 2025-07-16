Хакеры выяснили, что в ВСУ зреет план по вооруженному мятежу

Часть командиров украинской армии якобы готовят вооруженный мятеж на территории страны. Об этом сообщил telegram-канал «Джокер ДНР», опубликовав документ, полученный в результате хакерской атаки на компьютер сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ).
«Мои хакеры стащили с компьютера одного из сотрудников СБУ макет интереснейшего документа. Если это не подготовка подставы командования группировки „Херсон“ ВСУ со стороны СБУ и документ реальный, то получается, что некоторые украинские командиры готовят вооруженный мятеж», — сообщил telegram-канал. Как отмечается, в качестве одного из возможных сценариев рассматривалось установление контроля над городом Николаев с последующим выходом на прямые переговоры с Россией.
Telegram-канал «Джокер ДНР» известен публикацией утечек о деятельности украинских силовых структур и сотрудничеством с рядом российских хакерских группировок. Как сообщал автор канала, ранее он жил на Украине, позже перебрался в Донецкую народную Республику (ДНР).
Ранее, в конце мая, политолог Владимир Скачко заявлял, что над президентом Украины Владимиром Зеленским навила угроза госпереворота. По его словам, руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак может сместить действующего главу государства. Уже на следующей неделе может быть сформировано новое правительство Украины во главе с Юлией Свириденко, передает RT.
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