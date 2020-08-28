Леонид Рошаль выразил надежду на скорое выздоровление Алексея Навального Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

Омские врачи, которые занимались лечением блогера Алексея Навального, сработали оперативно и профессионально. Такое мнение высказал президент Национальной медицинской палаты России, глава Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

Доктор отметил, что специалисты омской больницы, куда Навального доставили после того, как ему резко стало плохо в самолете, спасли ему жизнь. «Несмотря на то, что состояние Навального в Омске стабилизировали, мы вдруг слышим от наших неврачей резкую критику лечения Навального в Омске», — цитирует его ТАСС. Он также пожелал блогеру выздоровления и выразил надежду, что Навальный не забудет после исцеления поблагодарить и тех, кто спас ему жизнь в России.

Рошаль также отметил, что необходимости отправлять блогера на лечение в Москву не было. При этом его в короткие сроки довели до транспортабельного состояния, а затем еще 10 часов ждали, пока «выспятся немецкие пилоты», которые прилетели за Навальным.

Алексей Навальный был госпитализирован 20 августа. Ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву, в результате самолет экстренно сел в Омске. Блогера ввели в состояние комы, а затем перевезли в берлинскую больницу «Шарите». Немецкие врачи сообщили, что у Навального обнаружены следы интоксикации, передает телеканал 360.

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