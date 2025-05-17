Бывший замначальника Генштаба ВС РФ Шамарин не стал обжаловать приговор за взятки

Приговор экс-генералу Шамарину вступил в законную силу
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Вадиму Шамарину назначили семь лет колонии за взяточничество
Вадиму Шамарину назначили семь лет колонии за взяточничество Фото:

Приговор бывшему начальнику главного управления связи Вооруженных сил РФ — заместителю начальника Генерального штаба ВС РФ Вадиму Шамарину вступил в законную силу. Он не стал его обжаловать. Об этом рассказал адвокат Владимир Шелупахин. Шамарин был ранее осужден на семь лет колонии за получение крупной взятки. 

«Приговор Шамарину вступил в законную силу. Ни сторона защиты, ни прокуратура не стали обжаловать приговор военного суда», — заявил представитель защиты в беседе с ТАСС. 

Московский гарнизонный военный суд ранее признал генерала виновным по статье за получение крупной взятки при выполнении государственного оборонного заказа, передает Pravda.ru. Его осудили на семь лет, а также запретили ему занимать госдолжности сроком на семь лет. Прокурор на процессе изначально требовал для Шамарина 12 лет лишения свободы и штраф в размере 107 млн рублей. У осужденного также конфисковали имущество. СК завершил расследование дела Шамарина о взятке еще в январе, передает РАПСИ.

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Приговор бывшему начальнику главного управления связи Вооруженных сил РФ — заместителю начальника Генерального штаба ВС РФ Вадиму Шамарину вступил в законную силу. Он не стал его обжаловать. Об этом рассказал адвокат Владимир Шелупахин. Шамарин был ранее осужден на семь лет колонии за получение крупной взятки.  «Приговор Шамарину вступил в законную силу. Ни сторона защиты, ни прокуратура не стали обжаловать приговор военного суда», — заявил представитель защиты в беседе с ТАСС.  Московский гарнизонный военный суд ранее признал генерала виновным по статье за получение крупной взятки при выполнении государственного оборонного заказа, передает Pravda.ru. Его осудили на семь лет, а также запретили ему занимать госдолжности сроком на семь лет. Прокурор на процессе изначально требовал для Шамарина 12 лет лишения свободы и штраф в размере 107 млн рублей. У осужденного также конфисковали имущество. СК завершил расследование дела Шамарина о взятке еще в январе, передает РАПСИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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