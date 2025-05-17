GT: в Китае спрогнозировали этапы переговоров до разрешения конфликта на Украине

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В Китае считают, что обе стороны показали готовность к переговорам
В Китае считают, что обе стороны показали готовность к переговорам Фото:

В Китае считают, что переговоры до разрешения конфликта на Украине пройдут постепенно, в три этапа. Об этом сообщают иностранные СМИ со ссылкой на китайских ученых.

«Встреча представляет собой поэтапный прогресс в дипломатическом процессе. Это постепенное продвижение от „борьбы без переговоров“ к „косвенному диалогу“, а затем к „прямым переговорам“, — считает Чжан Хун, научный сотрудник Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук, чьи слова приводит Global Times.

Издание также пишет со ссылкой на ученого из Шанхайского китайского национального института международных обменов и судебного сотрудничества ШОС Цуй Хэна, что главной целью этой встречи является восстановление прямого контакта. По мнению ученых, обе стороны продемонстрировали определенную готовность к переговорам и дипломатическим шагам.

Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь подчеркивал, что приоритетом в урегулировании конфликта на Украине должно стать предотвращение эскалации и создание условий для мирных переговоров. Китай последовательно выступает за политическое решение кризиса и призывает все стороны к достижению мира.

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В Китае считают, что переговоры до разрешения конфликта на Украине пройдут постепенно, в три этапа. Об этом сообщают иностранные СМИ со ссылкой на китайских ученых. «Встреча представляет собой поэтапный прогресс в дипломатическом процессе. Это постепенное продвижение от „борьбы без переговоров“ к „косвенному диалогу“, а затем к „прямым переговорам“, — считает Чжан Хун, научный сотрудник Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук, чьи слова приводит Global Times. Издание также пишет со ссылкой на ученого из Шанхайского китайского национального института международных обменов и судебного сотрудничества ШОС Цуй Хэна, что главной целью этой встречи является восстановление прямого контакта. По мнению ученых, обе стороны продемонстрировали определенную готовность к переговорам и дипломатическим шагам. Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь подчеркивал, что приоритетом в урегулировании конфликта на Украине должно стать предотвращение эскалации и создание условий для мирных переговоров. Китай последовательно выступает за политическое решение кризиса и призывает все стороны к достижению мира.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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