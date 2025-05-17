Орбан назвал гарантированный способ завершения конфликта на Украине

Соглашение по урегулированию конфликта на Украине возможно только при участии президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью журналистам.
«Добиться мира можно будет только в том случае, если президент Трамп продолжит свою мирную инициативу. Он уже вел переговоры с Зеленским, и пришло время сесть за стол переговоров с президентом России. Если он поговорит с [Путиным], то мы сделаем большой шаг вперед и, может быть, достигнем мира, а без этого мы не сможем ничего сделать», — считает венгерский премьер. Об этом он рассказал в программе «Факты» телеканала TV2.
Орбан подчеркнул, что одних переговоров между Россией и Украиной недостаточно для достижения мира. Он также напомнил о том, как сам предпринимал попытки переговорить с Зеленским и Путиным лично для урегулирования конфликта, однако это ни к чему не привело, подытожил он.
Виктор Орбан ранее призвал Европу возобновить переговоры с президентом России Владимиром Путиным для поиска путей прекращения конфликта на Европейском континенте. Венгерский премьер отмечал, что Европа, как и США, должна возобновить диалог с Россией, ведь это, по его словам, сможет поспособствовать урегулированию ситуации и обеспечить безопасность на континенте.
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