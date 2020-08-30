Инспекторы оценили все вплоть до высоты бордюров (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Эксперты общественного совета при Росавтодоре оценили ремонт и содержание улиц Нижнего Тагила, которые попали в нацпроект «Безопасные и качественные автодороги». Как сообщили URA.RU в мэрии, в целом работа получила положительную оценку.

«Изначально планировалось, что они осмотрят один объект, отремонтированный в 2019 году, и побывают на двух улицах города, где работы по замене дорожного полотна ведутся сегодня. Но эксперты проверили качество ремонтов более 10 участков», — рассказал представитель городской администрации. Члены общественного совета проверили, как устанавливается бортовой камень, укладывается асфальтобетонная смесь, пообщались с рабочими на разных участках ремонта. Анализу подверглось и качество содержания отремонтированных на федеральные субсидии дорог. «Большинство участков текущего года уже выполнены, отставаний нет. Есть ряд вопросов технологического характера, на итоговом совещании в Екатеринбурге мы их проясним. Если найдем ответы на заданные вопросы, то имеющиеся у нас замечания снимем», — рассказал зампред общественного совета при Федеральном дорожном агентстве Глеб Киндер.

Он похвалил власти Нижнего Тагила за комплексный подход к благоустройству улиц: вместе с дорогами монтируется новое уличное освещение, другие объекты городской среды. «Далеко не во всех областных и краевых центрах это встретишь», — констатировал эксперт. В конце 2020 — начале 2021 года федеральные инспекторы вновь планируют посетить Нижний Тагил, чтобы оценить эксплуатацию отремонтированных улиц в зимнем цикле.