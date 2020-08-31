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Самое актуальное в Курганской области на 1 сентября. Шумков проверит ремонт школ, ветераны Афганистана пожаловались на лидера

© Служба новостей «URA.RU»
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Больницы Курган
В больнице СМП ждут нового заместителя главного врача Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Глава региона лично проверит ремонт зданий школ — в курганскую СМП назначат нового заместителя главврача — ветераны войны в Афганистане недовольны своим руководителем — главу футбольной организации области подозревают в мошенничестве. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 1 сентября — в обзоре URA.RU:

Шумков проконтролирует ремонт школ

Больница СМП ждет заместителя главврача

Войны-афганцы написали письмо Шумкову

  • Ветераны Афганистана написали обращение на имя губернатора Вадима Шумкова и председателя облдумы Дмитрия Фролова с просьбой проверить работу председателя общественной организации «Союз ветеранов Афганистана» Константина Гладковского, который выдвигается в облдуму.

Руководителя футбольной федерации обвиняют в мошенничестве

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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