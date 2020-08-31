В больнице СМП ждут нового заместителя главного врача
Глава региона лично проверит ремонт зданий школ — в курганскую СМП назначат нового заместителя главврача — ветераны войны в Афганистане недовольны своим руководителем — главу футбольной организации области подозревают в мошенничестве. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 1 сентября — в обзоре URA.RU:
Шумков проконтролирует ремонт школ
- Губернатор Вадим Шумков проверит, как проводятся ремонты школ, чтобы они как можно скорее были готовы к учебному году.
Больница СМП ждет заместителя главврача
- В больнице скорой медицинской помощи Кургана ищут претендента на пост замглавврача, который будет нести ответственность за ремонт здания учреждения.
Войны-афганцы написали письмо Шумкову
- Ветераны Афганистана написали обращение на имя губернатора Вадима Шумкова и председателя облдумы Дмитрия Фролова с просьбой проверить работу председателя общественной организации «Союз ветеранов Афганистана» Константина Гладковского, который выдвигается в облдуму.
Руководителя футбольной федерации обвиняют в мошенничестве
- Главу «Федерации футбола Курганской области» Евгения Рассказова подозревают в мошенничестве по пяти эпизодам. Один из них связан с организацией тренировок для детей.
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